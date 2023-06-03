Секретная программа дронов: как беспилотники помогают Украине на фронте 1 3.06.2023, 22:01

Правила игры на поле боя изменились.

Беспилотные летательные аппараты помогли украинским военным изменить правила игры на поле боя. Дроны стали «глазами» Вооруженных сил Украины во время ударов по позициям и технике армии РФ.

Об этом говорится в статье американского телеканала CNN под названием: Внутри секретной украинской программы дронов (перевод - «Факты»).

В материале отмечается, что первая волна производства дронов в Украине началась еще в 2014 году – после оккупации Крыма и вторжения войск РФ на Донбасс. А в 2022 году, после начала полномасштабной войны, стартовала вторая волна.

Первоначально беспилотники в основном применялись для воздушной разведки и корректировки огня украинской артиллерии по вражеским целям. А теперь боевые БпЛА сами стали орудием нанесения ударов по позициям войск РФ.

Они могут преодолевать расстояние в десятки километров, нести несколько килограммов взрывчатки и уничтожать вражескую технику.

В общей сложности в Украине появились десятки разработчиков дронов. Как отмечает CNN, эта сфера построена «на украинской изобретательности и инстинкте выживания», и украинский Кабинет министров стремится поддерживать ее развитие.

Армия дронов

Журналисты CNN побывали на полигоне в пригороде Киева, где производители БпЛА приняли участие в конкурсе беспилотников, организованном Министерством цифровой трансформации Украины.

Речь идет, вероятно, о Суперкубке FPV от Армии дронов – совместного проекта Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и платформы UNITED24.

Как рассказывал вице-премьер Михаил Федоров, в этом мероприятии приняли участие 14 производителей беспилотников. Представителям Сил обороны Украины были продемонстрированы возможности FPV-дронов: от скорости развертывания до качества уничтожения наземных целей.

Особенностью FPV-дронов является то, что ими можно управлять через специальные очки, куда в режиме реального времени передается изображение с камеры беспилотника. Оператор в таких очках видит местность, как будто он находится внутри самого БпЛА. Отсюда и название FPV – First Person View (т.е. вид от первого лица).

Такие дроны – быстрые и маневренные, способны со снайперской точностью попадать в цель и уничтожать российскую технику стоимостью в миллионы долларов.

Как объяснил Михаил Федоров, каждые несколько недель власти устраивают такие испытания дронов, ищут новых разработчиков.

– Для нас очень важно найти компании, которые могут масштабироваться, посмотреть на новые форматы использования (дронов, — Ред.), потому что это технологическая война… FPV-дроны становятся все более актуальными на передовой, потому что это возможность нанести прицельный удар, помогая сузить фокус артиллерии, – подчеркнул Федоров в комментарии CNN.

Он уточнил, что Украине «нужны десятки тысяч» таких дронов ежемесячно.

В рамках правительственной инициативы Армия дронов были ослаблены ограничения на импорт и налоги на беспилотные технологии. Такие шаги должны стимулировать развитие производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

Федоров сообщил CNN, что Украина наращивает производство дронов большой дальности.

Применение на фронте

Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что беспилотники дешевые и относительно просты в производстве, и эти качества помогли БпЛА «изменить правила игры» в военных действиях.

Бригадный генерал, глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, отвечающий за закупку беспилотников для военных, подтвердил CNN, что БпЛА изменили методы ведения войны. По его словам, ВСУ могут использовать все виды дронов.

– Каждый тип беспилотников имеет совершенно разное применение. Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее наша работа, — объяснил Щиголь.

Он добавил, что конечной целью является массовое производство дронов в Украине. В настоящее время около 30 компаний уже запустили серийное производство.

– Наша цель – закупить до 200 тыс. (дронов, — Ред.) до конца года, – заявил Щиголь.

Таким образом Украина планирует расширять масштабы своей программы беспилотников, а также их использование на поле боя.

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