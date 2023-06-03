Эту процедуру на смартфоне нужно выполнять раз в неделю 3 3.06.2023, 22:15

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Многие о ней даже не догадываются.

При активном пользовании смартфоном мы рано или поздно сталкиваемся с ситуацией, когда гаджет тормозит, зависает или ведет себя странно. Если ваш телефон не падал и не ронялся в воду, то в большинстве случаев данная проблема носит программный характер и решается простой перезагрузкой, пишет УНИАН.

Вместе с тем, как показывает практика, перезагрузка также полезна в качестве профилактической меры, особенно если у вас старый или слабый смартфон. Объясняем, почему перезагрузка важная процедура для любого мобильного гаджета и почему ее не стоит игнорировать.

Когда может возникнуть такая необходимость

Начнем с того, что перезагрузка не ограничивается простым выключением и включением. Это также важная процедура, которая очищает оперативную память от «мусора», прекращает выполнение всех фоновых процессов, а также – в отдельных случаях – применяет внесенные изменения.

Вы, возможно, замечали, что после установки свежего обновления смартфон автоматически перезагружается. В противном случае нововведения могут не вступить в силу и ими нельзя будет пользоваться.

Поэтому, вместо того, чтобы «рыться» в настройках в поисках проблемы, лучше сначала потратить 20-30 секунд на перезагрузку своего смартфона. Тем более, от вас больше ничего не требуется. Достаточно просто выключить его, включить и дальше заниматься своими делами.

Как часто нужно перезагружать смартфон

В отличие от компьютеров или ноутбуков, смартфоны и другие мобильные гаджеты очень редко перезагружаются, так как большую часть времени они находятся в режиме ожидания.

Эксперты рекомендуют проводить процедуру перезагрузки хотя бы раз в неделю. Она поможет освободить память от временных файлов, избежать накопления мусора и повысить общую производительность устройства. Кроме того, перезагрузка может помочь исправить некоторые временные ошибки и глюки, которые могут возникать при работе смартфона.

На вопрос, что лучше – перезагрузка или отключение – как таковой разницы нет, так как обе процедуры практически не отличаются по своему алгоритму действия. К слову, аналогичная процедура актуальна и для планшетов.

Что будет со смартфоном, если его вообще не перезагружать

Есть пользователи, которые не перезагружают смартфон вовсе или делают это очень редко. На это могут быть свои причины, но самое важное то, что если вы желаете сохранить продуктивность своего гаджета на высоком уровне, эту процедуру нельзя игнорировать. В противном случае:

рискуете «состарить» аккумулятор раньше времени, так как некоторые приложения будут продолжать работать в фоновом режиме;

в процессе работы смартфона могут возникать временные ошибки и глюки в операционной системе или приложениях – отсюда и «глюки» и подвисания;

для полноценной установки обновлений и изменения настроек смартфонам требуется принудительная перезагрузка, иначе нововведения не вступят в силу и ими нельзя будет пользоваться.

Итак, хоть перезагрузка не требуется каждый день, регулярное выполнение этой процедуры – хотя бы раз в неделю – поможет поддерживать оптимальную производительность и стабильность вашего смартфона.

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