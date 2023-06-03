Полковник ВСУ спрогнозировал, когда начнутся «горячие боевые действия» ВСУ 3.06.2023, 22:25

Срок подготовки заканчивается.

На вопрос о том, достаточно ли у Украины уже есть оружия, чтобы начать контрнаступление, полковник запаса ВСУ Роман Свитан ответил довольно неожиданно. Свитан сравнил украинских воинов с гладиаторами, а союзников назвал «патрициями». В контексте этого военный эксперт сказал так: «На коне с мечом довольно так сложно, потому такого рода сейчас заявления идут. «Патриции» пока дают нам «палки». Реальных вещей на поле боя они пока не выкатывают».

Интервью Романа Свитана для «24 канала» можно посмотреть на YouTube.

Офицер запаса ВСУ напомнил украинцам и о главном просчете - отсутствии собственного вооружения, которого с 2014 года Украина могла сделать намного больше. Именно в этом кроется одна из причин того, что Россия решилась на полномасштабное вторжение, считает Роман Свитан.

Также опытный украинский военный озвучил свой прогноз по срокам начала активной фазы контрнаступления ВСУ: «Будем бороться тем, что дали. Как это говорят в Украине: «А нам своє робить». Наступление, конечно же, будет. Я думаю, что со следующей недели. Завтра Троица, а с понедельника могут начаться горячие боевые действия. Может быть не прорыв, но, по крайней мере, усиление артиллерийской подготовки, то есть произойдет раскачивание ситуации и движение по фронтам».

«Следующая неделя - это последняя неделя подготовки к наступлению. Где-то, как всегда, в течение месяца идет подготовка, а потом уже прорыв и горячая фаза. Следующая неделя такая и есть. В общем цикле начали мы двигаться с первой декады мая. Месяц подготовки заканчивается. Последняя неделя впереди. Посмотрим за развитием ситуации», - высказал свое мнение по поводу начала контрнаступления ВСУ Роман Свитан.

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