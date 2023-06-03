«Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь»: Зеленский «растоптал» Путина 3.06.2023, 22:49

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Украинский лидер рассказал о слабости главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет себя, как загнанный зверь, который боится, что он потеряет свою жизнь.

Путин прибегает к угрозам ядерным оружием именно потому, что он слаб. Таким образом диктатор страны-агрессора РФ пытается показать, что он еще якобы имеет силу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Также Зеленский отметил, что нужно мощно изолировать Россию и приложить к этому больше усилий.

«Ведомый зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает эту силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации – то надо делать это мощно... Очень серьезно к этому относиться», – сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению на позиции российских оккупантов. Он также отметил, что несмотря на то, что украинская армия получила не всё вооружение, на которое надеялась, ждать еще месяц уже невозможно.

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