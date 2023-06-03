Белорусы проедают 40% расходов 3.06.2023, 23:05

О чем говорит эта статистика.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в 1 квартале 2023 года составили 1809,3 рубля в месяц, из которых 1321,4 рубля (73%) приходится на потребительские расходы, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Белстат говорит, что в структуре потребительских расходов домашних хозяйств деньги, потраченные на питание, составили 40,4%, на покупку непродовольственных товаров — 31,9%, на оплату услуг — 25,1%.

Для сравнения — годом ранее структура потребительских расходов белорусов была следующей: на питание расходовали менее 40%, а на непродовольственные товары, напротив, уходило больше средств (33,8%). При этом на услуги в начале 2022 года у населения уходило ощутимо меньше средств — 23,9% против 25,1% в первом квартале 2023 года.

Такая картина говорит о росте уязвимости населения перед очередным витком роста цен, который экономике обещают во второй половине текущего года. С учетом того, что уже более 40% средств население тратит на еду, удорожание продуктов крайне болезненно отразится сперва на уязвимых категориях населения, а после в разной степени на всех белорусах.

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