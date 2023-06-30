Польский спецназ будет охранять саммит НАТО

Саммит состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Польша направит в Литву контингент спецназовцев для обеспечения безопасности саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом в четверг объявило Бюро национальной безопасности Польши.

Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком, является «результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве».

Polska wyśle na Litwę kontyngent Wojsk Specjalnych do ochrony Szczytu NATO.



Decyzja uzgodniona przez Prezydenta @AndrzejDuda, Premiera oraz Szefa MON jest też efektem uzgodnień prezydentów Polski i Litwy dotyczących szerszej współpracy wojskowej - Szef BBN @JacekSiewiera pic.twitter.com/xtrSPl9gFS — BBN (@BBN_PL) June 29, 2023

Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

По словам главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Сиверы, контингент начнет подготовку с проведения серии учений, запланированных на следующую неделю, в частности на Сувалкском перешейке и объектах критической инфраструктуры.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, более 3 тысяч военных будут способствовать обеспечению безопасности во время саммита.

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