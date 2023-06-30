Доносчица Бондарева внезапно атаковала Генпрокуратуру и Лукашенко 30.06.2023, 2:31

Ольга Бондарева

Похоже, «ябатьке» скоро снова придется извиняться.

Гродненская пропагандистка Бондарева, которой недавно пришлось извиняться после жалобы на начальника областной милиции, снова пошла в атаку на государственную машину. Теперь объектом ее нападок стала Генпрокуратура, точнее — предложение ведомства ввести в школах обязательные уроки полового воспитания. По мнению гродненки, все это «тлетворное влияние Запада», которое «ни к чему хорошему не приведет», поэтому она инициировала обращение против такого образовательного курса, передает «Зеркало».

На днях Генпрокуратура разработала ряд инициатив по половому воспитанию белорусов, которые поддержал Александр Лукашенко.

В частности, ведомство предложило установить административную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри», а также «внедрить» в образовательный процесс курс на тему полового воспитания детей и молодежи.

За последний пункт и зацепилась Ольга Бондарева. Несмотря на то что программа данного курса пока нигде не опубликована и даже вряд ли уже составлена, пропагандистка почему-то решила, что она будет «подготовлена на основе западных методичек».

«Последствия многолетнего преподавания этого курса в школах Запада оказались поистине катастрофическими. Они, как известно, таковы: растление детей и молодежи, снижение среднего возраста при вступлении в половые отношения, импотенция, процветание и узаконивание однополой любви, инцест, падение рождаемости», — утверждает доносчица.

По ее мнению, половое воспитание детей «противоречит исконным традициям белорусского народа, его пониманию семейных ценностей и межличностных отношений», а также не понравится верующим.

Пропагандистка предлагает рассказывать детям не о безопасном сексе, а о «нравственности, сакральности зарождения новой жизни». А вместо уроков полового воспитания ввести в школьную программу обязательный курс «Этика и психология семейной жизни».

Свое обращение против инициативы Генпрокуратуры Бондарева намерена отправить в администрацию Лукашенко и митрополиту Вениамину. Сейчас она собирает под ним подписи.

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