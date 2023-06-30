Работника «Белпочты», который четыре года воровал топливо, обязали вернуть все до копейки 30.06.2023, 4:46

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Сумма — огромная.

В Гомеле огласили приговор бывшему замначальника транспортного цеха

Гомельского филиала РУП «Белпочта», который 4 года заправлялся за счет предприятия, сообщает телеграм-канал областной милиции.

Обвиняемый имел доступ к резервным топливным электронным чипам и картам, которые использовались водителями предприятия в командировках, при поломках основных карт, для заправки новых автомобилей.

С конца 2017 года фигурант начал использовать их для личных нужд. На АЗС заправлял авто матери, наполнял привезенные канистры. Позже стал заправлять машину своего знакомого. Несколько раз отправлял на АЗС с канистрами подчиненного по службе водителя.

Похищенные горюче-смазочные материалы обвиняемый продавал почти в два раза дешевле знакомым автовладельцам — соседям, одногруппнику, бывшему коллеге.

В день он сливал от 20 до 250 литров топлива. За четыре года обвиняемый таким образом похитил более 88 тысяч литров топлива.

Суд приговорил 33-летнего жителя Гомельского района к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (11 100 рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. Также назначено взыскать в пользу РУП «Белпочта» причиненный ущерб в размере около 143 тысяч рублей, сообщила «Гомельская праўда».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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