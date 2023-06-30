Мятеж Пригожина: Пионтковский назвал самое веское доказательство поражения Путина 30.06.2023, 7:35

Андрей Пионтковский

Приказы ослабленного главы Кремля не выполняются.

Тот факт, что владелец частной военной компании Евгений Пригожин до сих пор жив и успевает встречаться с российскими олигархами, является самым весомым доказательством того, что власть российского президента Владимира Путина ослаблена. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Какое самое большое доказательство ослабления власти Путина? То, что Пригожин до сих пор жив и не только жив, он перемещается. Удивительные вещи, я же напомню, что против него было возбуждено уголовное дело, причем с какой помпой? Немедленно уголовное дело ФСБ, затем прокуратура немедленно подтвердила законность, а затем уголовное дело закрыли», – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

При этом Пионтковский подчеркнул, что даже если Путин прикажет арестовать Пригожина, есть высокая вероятность, что этот приказ не выполнят.

«Вы же видели, как он дрожит от бешенства, когда говорит о Пригожине, не называя его по имени — это высшая степень его врага. Навального он тоже не называет по имени, теперь и Пригожина. Но сделать с ним он ничего не может, это новая ситуация», — добавил он.

Политолог также отметил, что в воскресенье, 25 июня, частный самолет Евгения Пригожина летал из Беларуси в Санкт-Петербург. Там он встречался с российским медиамагнатом Юрием Ковальчуком.

«Отвечая на вопрос, а кто эти политические лидеры группы, которую я называю «партией почетной капитуляции», фронтменом которой является Пригожин, я указываю на Ковальчука. Вся пропаганда говорит о Пригожине как о предателе, и в то же время Пригожин жив и спокойно встречается с ведущими политиками режима», – подчеркнул Пионтковский.

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