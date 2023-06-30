ВЧК-ОГПУ: Суровикина поместили в специзолятор

ВЧК-ОГПУ: Суровикина поместили в специзолятор1
- 30.06.2023, 7:46
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ФСБ содержит российского генерала в месте для «особых» допросов.
Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, где могут содержать задержанного по подозрению в участии в мятеже Евгения Пригожина российского генерала Сергея Суровикина.
«Сложно сказать, где держат Суровикина. Могут и в рабочем кабинете, поэтому его родственники, собственно, не обманывают. Однако, у ФСБ РФ для таких персон его специзолятор. Это особняк в Серебряном бору, известный, как дом авторитета Сильвестра», — рассказал источник ВЧК-ОГПУ.
Как писал сайт Charter97.org, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.
The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.
Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.