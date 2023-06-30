Белорусы останутся без литовских виз? 5 30.06.2023, 7:56

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Как попасть в страну после решения визового центра Литвы о прекращении работы с документами в Минске.

На сайте визового центра VFS Global сообщается, что с 29 июня литовский визовый центр прекращает прием документов в Беларуси на национальные визы, пишет nashaniva.com.

Почему так происходит и как белорусы смогут попасть в Литву?

Литовская виза в Беларуси — все?

Ранее визовый центр Литвы приостановил прием документов в Беларуси на национальные визы по рабочим основаниям. В Минске это произошло с 15 июня, а во всех других городах — с 14 июня.

Приостановка приема документов на визу по всем другим основаниям запланированно состоялась 28-29 июня.

Теперь, получить литовскую национальную визу можно будет непосредственно на территории Литвы или в некоторых других странах (например, Грузии и Армении).

С чем связаны эти изменения?

Дело в том, что с 1 июля в Литве вступают в силу изменения в закон «О правовом статусе иностранцев». С этой даты иностранцы, которые не находятся в Литве, будут обращаться за национальными визами только через внешнего поставщика услуг, выбранного Департаментом миграции. До сих пор такие заявления принимались литовскими дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями или визовыми центрами за рубежом, отобранными Министерством иностранных дел.

С 1 июля все заявления на выдачу национальных виз должны будут подаваться через MIGRIS — на веб-сайте migracija.lt.

На сайте Департамента миграции Министерства внутренних дел Литовской Республики можно прочитать подробную информацию, кому и как будут выдавать литовские национальные визы.

Среди важных изменений можно отметить, что теперь определенной категории лиц вместо национальной визы будут выдавать временный вид на жительство. Иностранцы, попадающие в список тех, кому не будут выдавать национальные визы, должны будут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве, чтобы легально въехать в страну и остаться в ней.

Временный вид на жительство можно получить не только в Литве, по прибытии в миграционный департамент, но и в 34 центрах компании VFS Global, действующих в зарубежных странах, где вышеуказанные услуги предоставляются с начала этого года. (Беларуси, по крайней мере пока, в этом списке нет). Но в нем есть Грузия и Армения, куда белорусы могут попасть без визы.

Чтобы подать документы в самой Литве, нужно будет иметь визу любой другой страны ЕС.

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