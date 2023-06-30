ВСУ высокоточным ударом разгромили скопление российских войск в Донецке
- 30.06.2023, 8:00
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Базы оккупантов уничтожили двумя «умными» бомбами JDAM.
В Сети появились два видео ударов по базам российских оккупантов в Донецке и области.
Как сообщают украинские СМИ, на одном из видео зафиксирован удар по командно-наблюдательному пункту 238-го отдельного стрелкового батальона в поселке Новотроицкое Донецкой области.
На другом - по скоплению личного состава российской армии в Киевском районе Донецка.
Официальной информации, каким типом вооружений были нанесены удары по оккупантам, нет, но по мнению OSINT-аналитиков, на опубликованных кадрах видна работа ВСУ управляемыми авиабомбами JDAM.
Что известно о бомбе JDAM
Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обыкновенной бомбы производства компании Boeing.
Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в «умное»на оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать в цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет увеличить дистанцию до 70-80 км.