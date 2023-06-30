закрыть
30 июня 2023, пятница, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ высокоточным ударом разгромили скопление российских войск в Донецке

  • 30.06.2023, 8:00
  • 6,824
ВСУ высокоточным ударом разгромили скопление российских войск в Донецке

Базы оккупантов уничтожили двумя «умными» бомбами JDAM.

В Сети появились два видео ударов по базам российских оккупантов в Донецке и области.

Как сообщают украинские СМИ, на одном из видео зафиксирован удар по командно-наблюдательному пункту 238-го отдельного стрелкового батальона в поселке Новотроицкое Донецкой области.

На другом - по скоплению личного состава российской армии в Киевском районе Донецка.

Официальной информации, каким типом вооружений были нанесены удары по оккупантам, нет, но по мнению OSINT-аналитиков, на опубликованных кадрах видна работа ВСУ управляемыми авиабомбами JDAM.

Что известно о бомбе JDAM

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обыкновенной бомбы производства компании Boeing.

Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в «умное»на оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать в цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет увеличить дистанцию до 70-80 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский