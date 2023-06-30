Украинский офицер: Из-за мятежа Пригожина ВСУ получили большой подарок 30.06.2023, 8:11

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Когда произойдет выход на границы 1991 года?

Контрнаступление украинской армии происходит в режиме тотальной тишины. Официальные структуры практически не дают никакой информации о его ходе, и это правильно в условиях войны. Тем не менее, можно сделать вывод, что ВСУ имеют успех, в частности, потому, что освобождена часть «старых» оккупированных территорий – захваченных страной-врагом Россией до 2014 года. Выход на границы 1991 года неизбежен.

Благодаря мятежу главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина украинская армия получила настоящий подарок, ведь с поля боя практически исчезли бойцы этой вооруженной группировки, которые были достаточно серьезным и коварным противником.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима.

– Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что по факту контрнаступление украинской армии еще не началось, поскольку еще не задействованы основные силы и средства. Как вы оцениваете текущий этап действий сил обороны? Особенно учитывая, что была освобождена часть «старых» оккупированных территорий – находившихся под оккупацией с 2014 года?

– Сейчас война проходит не только в реальности, но и в информационном пространстве. В последнее время мы наблюдали, как российская пропаганда усилила продвижение месседжей о том, что якобы нашим войскам не удалось добиться никаких успехов. Поэтому я считаю, что заявление министра обороны, скорее всего, направлено именно на внутреннюю аудиторию, чтобы успокоить украинцев.

Но по моему мнению, общество уже должно взрослеть и понимать, что не вся звучащая информация правдива. Необходимо достаточно критично и достаточно внимательно относиться к информации, потому что на ее продуцирование не требуется больших ресурсов, но ущерба она может нанести много.

В то же время я очень внимательно наблюдаю за сообщениями иностранных аналитических структур, потому что наши официальные органы сохраняют тишину и правильно поступают. Зарубежные аналитики пришли к выводу, что действия наших вооруженных сил происходят именно так, как задумало наше военное руководство.

Скорее всего, план контрнаступления действительно реализуется. Мы его не знаем и это очень хорошо. Но определенные факты, в частности, освобождение оккупированных территорий, захваченных после 2014 года, свидетельствуют о том, что наступление действительно удачное.

– Резников также заявил, что действительно сейчас озвучивается не вся информация. Предполагаете ли вы, что успехи украинской армии могут быть гораздо большими, чем нам кажется?

– Как бы то ни было, прежде всего, мы должны соблюдать режим информационной тишины. Но действительно существует такая практика – о событиях на фронте сообщается с определенным опозданием для того, чтобы и враг не мог вовремя среагировать, для того чтобы можно было развить или закрепить успех. Итак, есть определенный временной люфт между происходящими событиями и теми, которые стали известны нам.

Но не все события попадают в информационное пространство. К сожалению, это война. Не обо всем можно говорить, тем более в прямом эфире.

– Вопрос по поводу мятежа Пригожина. Всех нас, украинцев, очень порадовало это событие. К сожалению, не дошел он до Москвы, к сожалению, режим остался. Но как вы думаете, какие выводы может сделать Украина? В частности, мы увидели, что не слишком хорошо вооруженная и не слишком многочисленная армия имела все возможности без особого труда войти в столицу России.

– Действительно, это событие подняло настроение, что бы это ни было, какой бы ни была причина. Это для нас положительный сигнал.

Начнем с фронта. Во-первых, это выступление «Вагнера» привело к тому, что этих подразделений не стало на фронте. Это для нас очень позитивно. Ведь, как бы то ни было, постоянные штурмы зэков, штурмовые действия профессиональных «вагнеровцев» доставляли очень много хлопот нашим войскам. Наши военные, непосредственно соприкасавшиеся с ними, рассказывали, что это очень серьезный и очень коварный противник. И то, что их не стало на фронте, очень большой плюс.

С другой стороны, это действительно указало на слабость того режима, который сейчас в России и пытается транслировать через средства массовой информации месседжи о том, что «все идет по плану». На мой взгляд, единственная сфера, где Россия достигла, наверное, космических высот и умения – это пропаганда и очковтирательство.

Но факт остается фактом: государственное руководство России не смогло справиться с неформальным вооруженным образованием, которое нанесло вред не только инфраструктуре, но и привело к серьезным потерям личного состава и технике военно-космических сил РФ – все это свидетельствует о том, что эта структура гораздо слабее , чем то, как она пытается это представить.

С моей точки зрения, это очень положительный сигнал для наших западных партнеров, которые очень часто подчеркивают, что не хотят дальнейшей эскалации, ожидающих серьезных контрдействий со стороны РФ. Этот факт должен убедить их в том, что ресурса у Кремля для этого по меньшей мере мало, а возможно, и вовсе нет.

Эта страна несет большую опасность, чем ожидал Запад, но последние события показали, что ее можно преодолеть только силой, потому что уговоры могут привести к тому, что Россия будет прибегать к каким-либо дальнейшим действиям, в частности, к усилению ядерного шантажа. Он может продолжаться очень долго.

Я надеюсь, что этот месседж дошел до наших западных партнеров, что они осознали, и их поддержка будет усиливаться в необходимом для нас русле.

– Действительно, мы очень рассчитываем на поддержку партнеров. Вы знаете, что через две недели состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Наверное, сегодня уже не нужно никому доказывать, что украинская армия отвечает стандартам НАТО. Но Запад традиционно не хотел провоцировать Кремль, предоставляя Украине членство в Альянсе. По вашему мнению, можем ли мы ожидать прорывных решений на этот раз?

– Если в общих чертах, то я думаю, что мы получим положительные сигналы, причем более основательные и материальные, чем мы имели до этого. Но перед нами будет поставлена домашняя задача, которую мы должны выполнять.

Что касается Вооруженных Сил – да, мы уже вышли на стандарты, предъявляемые НАТО для армий, по определенным показателям мы их превзошли, в частности, в использовании оружия, которое нам предоставляют. Но членство в НАТО – это не только военная составляющая, но и политическая, и безопасность. В частности, это еще и контроль над Вооруженными Силами. Речь идет не только об их использовании, но и об их финансировании, работе ВПК и т.д.

Впрочем, эксперты утверждают, что до окончания войны, до завершения противостояния широкомасштабной российской агрессии о членстве Украины в НАТО речь не может идти. Но четкие сигналы, четкие сроки мы можем услышать. Я на это очень надеюсь.

– Посол Китая в Европейском Союзе заявил о том, что эта страна не возражает, чтобы украинская армия вышла на границы 1991 года. Но независимо от того, что об этом думает Китай, насколько это сложная задача для украинской армии? Сколько времени может понадобиться для его выполнения?

– Здесь очень трудно прогнозировать, не зная о реальных силах и средствах, которые есть у наших сил обороны. Скажу, что это вполне реально, но во временном измерении производить оценки непросто.

Но я исхожу из того, что оставление под контролем России любого клочка нашей суверенной земли, которую они захватили, это побуждение агрессора и дальше поступать именно так. Если Запад и весь цивилизованный мир не хотят в дальнейшем допустить таких действий – новых фактов агрессии, нарушения международного права и т.д., он будет Украине помогать.

Мы все вернем, но это будет очень тяжело. Мы видим, как нынешние достижения, о которых официально заявил наш Генштаб и Министерство обороны, к сожалению, сопровождаются нашими потерями. И это очень больно. Это нужно понимать и быть к этому готовым.

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