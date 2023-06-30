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«Все разбегаются как ошпаренные тараканы, Путин больше не управляет страной»

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  • 30.06.2023, 8:19
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«Все разбегаются как ошпаренные тараканы, Путин больше не управляет страной»

Кремль до сих пор не может оправиться после мятежа Пригожина.

Попытка «госпереворота», предпринятая хозяином ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным, показала, что при малейшей опасности кремлевские элиты «разбегаются как ошпаренные тараканы», а сам российский диктатор Владимир Путин уже не управляет страной. Обращение к россиянам, которое он сделал 26 июня, также продемонстрировало, что от главы Кремля сбежали даже толковые спичрайтеры – в его речи не было ни одного месседжа.

Сегодня Путин в растерянности, но истерически пытается доказать, что «все идет по плану». История с Пригожиным доказала: военный способ смены власти в России вполне реалистичен.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Как вы оцениваете позиции путинского режима после мятежа Пригожина? Можно ли сказать, что он дал трещину? Вы сказали, что Путин не управляет страной, но, наверное, уже не первый день.

– Конечно, он не в первый день не управляет страной, но сейчас все увидели собственными глазами, что это так. Что при малейшей опасности все просто разбегаются как ошпаренные тараканы. Что мы видели? Разлетающиеся бизнес-джеты, самолеты государственного авиаотряда «Россия», которые летели в разные стороны, только чтоб не оставаться в Москве.

История с Пригожиным показала, что военный способ смены власти в России реалистичен. И, скорее всего, это единственный возможный способ поменять диктатуру на что-то более вменяемое.

Все абсолютно изменилось за эти дни. Единственное, что сегодня расстраивает, – это информация о том, что западные партнеры просили Украину никак не использовать мятеж Пригожина для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Это очень печальное известие, потому что по-прежнему нет понимания, что, только убрав Путина, мир может жить спокойно и в безопасности.

Дескать, мы не вмешиваемся во внутренние дела… А если они там будут нажимать на красную кнопку, вы тоже не будете вмешиваться? Хотелось бы, чтобы эта позиция изменилась. Мне кажется, главное, что должен понять коллективный Запад, – что с Путиным покоя им не видать.

– Вы сказали, Путин не управляет страной. Кто сегодня управляет Россией?

– Ею особенно никто не управляет. Каждый занимается чем-то своим. Что мы видели во время похода Пригожина? Кто-то разбегался, кто-то взрывал мосты, кто-то пытался разрыть асфальт на дорогах. Так это и есть. Каждый занимается чем-то своим, при этом пытаясь, пока есть возможность, набить карманы и с этими деньгами куда-то убежать.

Это закономерный итог любой диктатуры. И прямо сейчас мы его воочию наблюдаем.

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