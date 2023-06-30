«Все разбегаются как ошпаренные тараканы, Путин больше не управляет страной» 1 30.06.2023, 8:19

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Кремль до сих пор не может оправиться после мятежа Пригожина.

Попытка «госпереворота», предпринятая хозяином ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным, показала, что при малейшей опасности кремлевские элиты «разбегаются как ошпаренные тараканы», а сам российский диктатор Владимир Путин уже не управляет страной. Обращение к россиянам, которое он сделал 26 июня, также продемонстрировало, что от главы Кремля сбежали даже толковые спичрайтеры – в его речи не было ни одного месседжа.

Сегодня Путин в растерянности, но истерически пытается доказать, что «все идет по плану». История с Пригожиным доказала: военный способ смены власти в России вполне реалистичен.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Как вы оцениваете позиции путинского режима после мятежа Пригожина? Можно ли сказать, что он дал трещину? Вы сказали, что Путин не управляет страной, но, наверное, уже не первый день.

– Конечно, он не в первый день не управляет страной, но сейчас все увидели собственными глазами, что это так. Что при малейшей опасности все просто разбегаются как ошпаренные тараканы. Что мы видели? Разлетающиеся бизнес-джеты, самолеты государственного авиаотряда «Россия», которые летели в разные стороны, только чтоб не оставаться в Москве.

История с Пригожиным показала, что военный способ смены власти в России реалистичен. И, скорее всего, это единственный возможный способ поменять диктатуру на что-то более вменяемое.

Все абсолютно изменилось за эти дни. Единственное, что сегодня расстраивает, – это информация о том, что западные партнеры просили Украину никак не использовать мятеж Пригожина для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Это очень печальное известие, потому что по-прежнему нет понимания, что, только убрав Путина, мир может жить спокойно и в безопасности.

Дескать, мы не вмешиваемся во внутренние дела… А если они там будут нажимать на красную кнопку, вы тоже не будете вмешиваться? Хотелось бы, чтобы эта позиция изменилась. Мне кажется, главное, что должен понять коллективный Запад, – что с Путиным покоя им не видать.

– Вы сказали, Путин не управляет страной. Кто сегодня управляет Россией?

– Ею особенно никто не управляет. Каждый занимается чем-то своим. Что мы видели во время похода Пригожина? Кто-то разбегался, кто-то взрывал мосты, кто-то пытался разрыть асфальт на дорогах. Так это и есть. Каждый занимается чем-то своим, при этом пытаясь, пока есть возможность, набить карманы и с этими деньгами куда-то убежать.

Это закономерный итог любой диктатуры. И прямо сейчас мы его воочию наблюдаем.

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