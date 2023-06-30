Задержание Суровикина: эксперт указал на интересный момент исчезновения генерала 30.06.2023, 8:27

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Эти события показывают уязвимость системы власти в РФ.

Мятеж главаря ППК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружил трещины в путинской системе. И хотя президент РФ пытается очень быстро латать пробелы, все это указывает на уязвимость вертикали власти.

Об этом сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок в телемарафоне, передает ТСН.

«Чего только стоит задержание Суровикина (российский генерал Сергей Суровикин, до сих пор не вышедший на связь после событий в Москве — ред.), «опровержение» этого задержания его дочерью, а не там, например, пресс-службой Министерства обороны... С тех пор, как родственники начали комментировать, где находятся чиновники?.. Выглядит довольно странно», — отметил эксперт.

Валерий Клочок также прокомментировал публичное появление Путина в Дагестане. По его словам, этот визит, как и ряд других событий в России, указывают, что Путин сейчас не контролирует свои «движения».

«Эти события показывают уязвимость системы. Продуцировавшие эту уязвимость... они будут делать это в дальнейшем. Сейчас переждут, посмотрят на реакцию Путина и процесс будет двигаться», — добавил Валерий Клочок.

Как писал сайт Charter97.org, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

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