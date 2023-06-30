Пятерых белорусов выбрали на драфте НХЛ 30.06.2023, 8:29

Это рекордное количество в истории хоккея.

В Нэшвилле 28 и 29 июня прошел драфт новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На нем выбрали пять белорусских игроков — это рекорд, сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея.

Клубам сильнейшей хоккейной лиги мира приглянулись нападающие Егор Сидоров (выбран «Анахаймом» под общим 85-м номером), Вадим Мороз («Аризона», 88), Андрей Лошко («Сиэтл», 116), защитник Даниил Карпович («Нью-Джерси», 186) и нападающий Степан Звягин («Флорида», 198).

Под первым номером «Чикаго» задрафтовал канадца Коннора Бедарда.

— Уже восьмой год подряд неизменно минимум одного нашего соотечественника клубы НХЛ выбирают на драфте. Однако в этот раз превзошли все наши ожидания. Впервые столько белорусов было выбрано на драфте! Это триумф!, — заявил глава нашей федерации хоккея Александр Богданович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».