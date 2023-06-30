закрыть
30 июня 2023, пятница, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пятерых белорусов выбрали на драфте НХЛ

  • 30.06.2023, 8:29
Пятерых белорусов выбрали на драфте НХЛ

Это рекордное количество в истории хоккея.

В Нэшвилле 28 и 29 июня прошел драфт новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На нем выбрали пять белорусских игроков — это рекорд, сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея.

Клубам сильнейшей хоккейной лиги мира приглянулись нападающие Егор Сидоров (выбран «Анахаймом» под общим 85-м номером), Вадим Мороз («Аризона», 88), Андрей Лошко («Сиэтл», 116), защитник Даниил Карпович («Нью-Джерси», 186) и нападающий Степан Звягин («Флорида», 198).

Под первым номером «Чикаго» задрафтовал канадца Коннора Бедарда.

— Уже восьмой год подряд неизменно минимум одного нашего соотечественника клубы НХЛ выбирают на драфте. Однако в этот раз превзошли все наши ожидания. Впервые столько белорусов было выбрано на драфте! Это триумф!, — заявил глава нашей федерации хоккея Александр Богданович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский