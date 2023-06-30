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CNN: Суровикин являлся секретным VIP-членом «Вагнера»

  • 30.06.2023, 8:56
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CNN: Суровикин являлся секретным VIP-членом «Вагнера»

Получены эксклюзивные документы об участии в ЧВК более 30 высокопоставленных российских военных.

Российский генерал Сергей Суровикин являлся секретным VIP-членом частной военной компании «Вагнера», пишет CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.

Документы, полученные российским Центром следственных досье, показали, что Суровикин принадлежал к ЧВК «Вагнер». Суровикин числится вместе с не менее 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками, которые, по словам Центра досье, также являются членами VIP Вагнера.

Суровикин не появлялся на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу Вагнера Евгения Пригожина прекратить его бунт. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Вагнер не ответил на запрос CNN. Непонятно, что предусматривает VIP-членство «Вагнера», в том числе, какая финансовая выгода.

Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и «Вагнера».

Как писал сайт Charter97.org, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным.

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