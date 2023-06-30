В Беларуси сильно подорожал проезд в электричках и поездах 30.06.2023, 8:59

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Стала известна новая цена на билеты.

В Беларуси дорожает проезд в электричках и поездах. Соответствующее постановление № 40 приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и охватывает тарифы на перевозки пассажиров и багажа.

Проезд на поездах городских линий (к примеру, от Минска до Заславля, Фаниполя, Михановичей или Руденска) будет стоить 1,73 рубля (раньше — 1,44 рубля).

Тариф в региональных линиях экономкласса за одну зону проезда составит 0,35 рубля, за один километр проезда — 0,035 рубля.

Стоимость проезда в поездах региональных линиях бизнес-класса составит от 4,07 до 133,49 рублей в зависимости от типа вагона (общий, плацкартный, купейный, спальный и так далее) и расстояния.

В межрегиональных линиях экономкласса цена на проезд будет варьироваться от 4,48 до 149,84 рублей по такому же принципу.

В поездах межрегиональных линий бизнес-класса билеты будут стоить от 5,28 до 174,76 рублей. Новые тарифы вступают в силу 5 июля.

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