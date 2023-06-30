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Арест Суровикина: Кремль оказался на растяжке

  • Аббас Галлямов, «Главред»
  • 30.06.2023, 9:05
  • 1,120
Арест Суровикина: Кремль оказался на растяжке
Аббас Галлямов

Власть в России критически ослабла.

После мятежа Пригожина Путин оказался в сложной ситуации. С одной стороны, система должна видеть, что президент наказывает виноватых и реагирует. Ни у кого не должно возникнуть соблазна повторить мятеж, потому что очевидно, что по мере роста недовольства в армии люди увидели, насколько легко это можно делать. Поэтому нужно, чтобы всем было понятно, что за все это будет расплата. И в этом смысле Путину надо найти и наказать виновных, даже если они не очень виноваты.

Также надо понимать, что помимо воли Путина есть следующий императив, ФСБшный. Они же проворонили этот мятеж, и потому им сейчас надо сказать свое мнение, доказать, какие они все-таки молодцы. Ну и они должны принести Путину остальных врагов. Поэтому даже если сам Путин, возможно, то точно не будет объективного разбирательства — будет поиск крайних. Да, нужно быстро доставить вождю скальпы виновных, чтобы перестать выглядеть бледно и сменить повестку с «кто допустил» на «найти и наказать виновных».

Есть и еще один императив, который тоже давит на Путина. Он же пытается показать всей стране, что все в порядке, что там все сплотились, все силовые структуры на своих местах. То есть убедить граждан РФ в том, что они не видели паралича власти. Мол, что на самом деле, это был никакой не паралич и вы зря думаете, что они все разбежались.

И в этой ситуации массовых репрессия они будут все опровергать. Вот такой подход. Ведь если все хорошо, как вы говорите, то почему же головы летят?

Конечно, двух-трех человек можно наказать без особого шума, и лучше, если это не будут такие яркие лица, как Суровикин, которого раскрутили как «спасителя Отечества». Я не знаю, насколько он был связан с Пригожиным, хотя он мог надеяться, что во время мятежа все пойдет по-другому, но потом попытался перекраситься. Это не дает гарантий, что до этого он не сотрудничал с Пригожиным. Так делает любой преступник — сначала его совершит, а потом запишет видео, так что, его теперь простить что ли?

Само по себе это видео Суровикина не может служить армии, если есть какая-то вина, хотя оно, конечно, может быть смягчающим обстоятельством степени вины. Но его нельзя использовать как стопроцентное алиби.

Стоит обратить внимание, что публично Пригожин начал поддерживать Суровикина публично с начала осени прошлого года и делал это до последнего. Ведь у Пригожина отрицательными героями были Шойгу, Герасимов и иногда Лапин, тогда как положительными — Суровикин и Мизинцев. И тут важно понимать, была ли это просто политическая связка или может быть у них там был общий бизнес, что означает совершенно другой уровень отношений.

Если во время чисток в Минобороны будут арестовывать популярных генералов (кого именно — пока сложно сказать), то армия РФ может сказать, что, мол, крайних нашли. Но если это будет кто-то неприметный и вина их будет очевидна, то к этому войска отнесутся более чем спокойно.

Однако вообще к действиям чекистов в российской армии относятся не очень хорошо. Там не любят чекистов, «особистов», комиссаров, так исторически сложилось. Мол, мы тут на фронте кровь проливаем, а они, тыловые крысы, сидят в шоколаде. Так что базовая негативная установка по отношению к действиям силовиков в армии есть. И чем активнее силовики, тем негативнее к этому относится армия. Это общее правило, но в каждом конкретном случае обстановка может меняться.

По политическим соображениям ни Шойгу, ни Герасимова Путину сейчас убирать нельзя, потому что это будет воспринято так, что их убрал не Путин, а Пригожин. И тогда встанет вопрос о том, кто в стране главный. А это недопустимая для Путина интерпретация, он и так очень сильно ослаблен и не может позволить себе продолжать слабеть.

С другой стороны, есть военный императив, ведь чтобы отправлять солдат и офицеров на смерть, нужно обладать максимальным авторитетом. А какой может быть авторитет у генералов, который бегали по стране, как зайцы, от уголовниками, который бегал за ними с криками: «Бабы, вернитесь»? Очевидно, что их авторитет в армии резко упал, и в этой ситуации их надо поменять как можно скорее, потому что управляемостью войсками во время продолжающейся войны с Украиной резко уменьшится.

Аббас Галлямов, «Главред»

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