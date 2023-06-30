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В Бердянске прогремели более 10 взрывов на базах российских оккупантов

  • 30.06.2023, 9:16
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В Бердянске прогремели более 10 взрывов на базах российских оккупантов

Местные жители сообщили о прилетах ракет по военным объектам.

Серия взрывов произошла во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в пятницу, 30 июня. Местные жители сообщают о больше, чем 10 «хлопках».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«Более 10 звуков взрывов! Очень громко в городе! Бердянцы слышали как ракеты, так и работу ПВО», - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам местных, над городом вздымается дым.

Как пишут в соцсетях, оккупанты подтвердили взрывы в Бердянске.

Бердянцы сообщают, что взрывы были на границе города. Также есть сообщение, что в сторону, откуда идет дым, направились «скорые».

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