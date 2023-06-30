закрыть
30 июня 2023, пятница, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евросовет потребовал от Лукашенко прекратить военное сотрудничество с РФ

2
  • 30.06.2023, 9:13
  • 3,582
Евросовет потребовал от Лукашенко прекратить военное сотрудничество с РФ

Речь идет не только о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Европейский совет на своем заседании в рамках саммита Евросоюза осудил сотрудничество Беларуси и Ирана с Россией в оборонной области. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам первого дня саммита.

«Беларусь должна прекратить позволять российским вооруженным силам использовать свою территорию, в том числе для размещения тактического ядерного оружия», — говорится в сообщении. В документе также сказано, что «Иран должен прекратить поставки беспилотников в Россию».

Кроме того, Евросовет «самым решительным образом осуждает» незаконную депортацию и переброску в Россию и в Беларусь украинских детей и других гражданских лиц. В высшем политическом органе Европейского союза потребовали у России и Беларуси «немедленно обеспечить их безопасное возвращение» в Украину.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 29−30 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский