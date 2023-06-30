Евросовет потребовал от Лукашенко прекратить военное сотрудничество с РФ 2 30.06.2023, 9:13

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Речь идет не только о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Европейский совет на своем заседании в рамках саммита Евросоюза осудил сотрудничество Беларуси и Ирана с Россией в оборонной области. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам первого дня саммита.

«Беларусь должна прекратить позволять российским вооруженным силам использовать свою территорию, в том числе для размещения тактического ядерного оружия», — говорится в сообщении. В документе также сказано, что «Иран должен прекратить поставки беспилотников в Россию».

Кроме того, Евросовет «самым решительным образом осуждает» незаконную депортацию и переброску в Россию и в Беларусь украинских детей и других гражданских лиц. В высшем политическом органе Европейского союза потребовали у России и Беларуси «немедленно обеспечить их безопасное возвращение» в Украину.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 29−30 июня.

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