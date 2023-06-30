В Италии построили самое низкое авто в мире 1 30.06.2023, 9:21

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Уникальный автомобиль создан на базе Fiat Panda.

В Италии появился необычный миниатюрный автомобиль. Его высота — менее полуметра, а клиренс — всего 30 мм. Создатели машины сняли о ней видео и опубликовали его на Youtube-канале Carmagheddon.

Оригинальное авто является самым низким в мире. Построили его на базе старого Fiat Panda 1977 года – у компактного хэтчбека попросту срезали верхнюю часть кузова с капотом и поставили ее на трубчатое шасси с тремя миниатюрными колесами. Чтобы внутренности не были видны, стекла тонировали.

Водитель Fiat лежит на обычной доске. Поскольку с обзорностью в таком положении большие проблемы, то на авто установили камеру GoPro, изображение с которой передается на смартфон. Для управления используется руль-джойстик.

Трехколесное авто оснащено скромным двухтактным бензиновым мотором, а потому не очень быстрое. Впрочем, характеристики – не главное. Машина создавалась как шоукар для различных автофестивалей и выставок. Каждый ее выезд на дорогу сразу собирает толпу зевак.

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