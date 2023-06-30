Неожиданный поворот: «зеленые карты» для белорусских водителей продлили 30.06.2023, 9:58

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Но только в три страны.

Недавно сообщалось, что членство Беларуси и России в системе «Зеленая карта» будет приостановлено с 30 июня 2023 года. Решение об этом было принято Генеральной ассамблеей Совета Бюро системы «Зеленая карта» 13 июня, пишет abw.by.

Белорусские страховщики информировали, что с 30 июня страховые организации прекращают заключение договоров страхования «Зеленая карта» в отношении транспортных средств, выезжающих в Россию, Азербайджан и Турцию.

Однако, похоже, водители и дальше смогут оформлять такие страховки – 29 июня Белорусское бюро по транспортному страхованию на своем сайте опубликовало такой комментарий:

«В соответствии с соглашением о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенным с Российским союзом автостраховщиков, и по согласованию с ним:

страховые организации – члены Белорусского бюро вправе осуществлять заключение договоров страхования «Зеленая карта» с территорией действия исключительно Российской Федерации как до 30 июня 2023 г. (до приостановления членства Республики Беларусь и Российской Федерации в системе «Зеленая карта»), так и с 30 июня 2023 г. без ограничений в установленных законодательством порядке и условиях.

Данные договоры страхования «Зеленая карта» будут признаваться действительными на территории России с предоставлением по ним гарантий в течение указанного в них срока действия.

В аналогичном порядке будет действовать и российская сторона

Регулирование страховых случаев и осуществление расчетов с потерпевшими по таким договорам страхования «Зеленая карта» будет осуществляться в порядке, аналогичном установленному Внутренними положениями системы «Зеленая карта», пишет Автобизнес.

При этом «Зеленую карту» для поездок в Азербайджан и Турцию, как и анонсировалось, можно было оформить только до 29 июня включительно. Но если успеть оформить годовой полис, то по нему можно будет ездить в эти страны до 28 июня 2024 года. Ранее анонсировалось, что по такой же схеме белорусские водители смогут ездить и в Россию.

Как отмечает «Белгосстрах», между Белорусским бюро по транспортному страхованию и Российским союзом автостраховщиков подписано соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран.

В связи с чем заключение договоров страхования гражданской ответственности в «Белгосстрахе» в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, для выезда на территорию Российской Федерации осуществляется без ограничения по дате заключения, сроку действия договора страхования.

Данные договоры по согласованию с Российским союзом автостраховщиков признаются действительными на территории Российской Федерации с предоставлением по ним гарантий в течение указанного в них срока страхования.

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