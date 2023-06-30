СМИ: Человек, похожий на Пригожина, улетел из центра Петербурга на неслучайном вертолете 1 30.06.2023, 10:05

5,122

Фото сделаны у вертолетной площадки на Английской набережной.

Российское издание «Фонтанка» 29 июня зафиксировала на камеру взлет вертолета, который забирал от Английской набережной в Петербурге человека, похожего на Евгения Пригожина. Маска не позволяет утверждать на все 100%, но данные вертолета показывают, что он принадлежал компании, связанной с бизнесменом.

Фото сделаны вечером у вертолетной площадки на Английской набережной.

На кадрах виден пассажир: невысокий человек в светлой футболке, черной куртке и кепке. Лицо скрывает медицинская маска, не слишком необходимая в этом месте по эпидемиологическим соображениям.

Футболка напоминает ту, в которой Пригожин ранее фигурировал в СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».