Ольшанские фермеры вышли на протест из-за демпинга перекупов 4 30.06.2023, 10:16

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Конфликт на рынке попал на видео.

Производители огурцов в Ольшанах протестуют против демпинга перекупов.

В Ольшанах, известных как огуречная столица Беларуси, произошел конфликт между производителями и перекупами огурцов, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

По сообщениям очевидцев, перекупы предлагали покупать огурцы у фермеров по 50 копеек за килограмм, в то время как фермеры настаивали на цене в 1 рубль.

Для сравнения, уже в Бресте такие огурцы продаются по 3,8 рубля. В результате возник конфликт на рынке, который попал на видео.

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