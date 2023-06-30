Израильский эксперт: Второй мятеж будет после 1 июля, Путин очень боится 30.06.2023, 10:17

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Пригожин начал необратимые процессы в РФ.

Спустя почти неделю после мятежа Пригожина разговоры о нем не утихают: появилось множество версий, фейков и предположений о причинах отмены «переворота». Почему бунт Евгения Пригожина закончился, так и не начавшись, что ждет главаря «вагнеровцев» и чего ждут в самой России – рассказал «Апострофу» израильский журналист Марк Котлярский.

- Ваш прогноз таки сбылся – военный мятеж в Pоссии произошел, но что-то пошло не так. Или все по плану, как считаете?

- Я буквально отслеживал по минутам все происходящее. Это на самом деле захватывающая драма, которая требует разбора, потому что версий огромное количество, начиная с того момента, когда министерство обороны россии заявило что дескать все это – фейк, и заявление Пригожина на самом деле сделано с использованием специальной программы, которая использовала его голос. Это было первое любопытное заявление.

Второе – когда Пригожин заявил, что он вдруг разворачивается, до Москвы не доходя примерно 200 км, то вдруг появилась в его Тelegram-канале заявление, где было написано: «Никому не верьте, все что пишут СМИ – это ложь, я продолжаю идти на Москву, и я войду в Кремль».

Столько фейков, столько предположений, столько гипотез, что так сказать одна перетекает в другую, а вполне возможно, что это и первое, и второе, и третье вместе взятое.

- Как вы считаете, переезд Пригожина и его ЧВК в Беларусь – это конец? Для чего сослали его в Беларусь, и кому это выгодно? Почему он развернул колонну?

- Я долго не мог понять, почему он все-таки не дошел до Москвы. Незадолго до нашего разговора я связался со своими московскими источниками, и мне было объяснено следующее: все то, что объясняется переговорами с Путиным, сведением счетов с Герасимовым и Шойгу – это все некое поверхностное объяснение, а все лежит гораздо глубже.

Все гораздо проще и примитивнее – это связано с тем, что у Пригожина захотели отнять его бизнес: его концессию в Африке, которая приносит ему гигантские доходы, его продуктовую компанию, и поэтому Пригожин решился на такой шаг.

Более того, как мне сказал московский источник, и я кстати ему доверяю в чем-то, дело в том, что Пригожин, столь блистательно, как Наполеон, пройдя маршем до Воронежа и чуть дальше, остановившись где-то примерно на 200-150 км от Москвы, сам испугался. Его целью не было свержение Кремля. Конечно, испугался и Путин, правительственный самолет которого предположительно видели летящим в сторону северо-запада.

- Чего испугался Пригожин? Сопротивления со стороны Pосгвардии либо других правоохранительных органов Российской Федерации не было. Или вы имеете в виду, что Пригожин побоялся того, что ему передали в телефонном режиме? Мол, что может последовать за мятежом, который он развязал?

- Действительно бывает так, когда человек чего-то достигает и при этом не ожидает, что ему это на блюдечке преподносится столь легко. Как мне сказали московские источники, у него не было цели свержения кремлевской власти и Путина. У него была одна цель – он должен был в Подмосковье встретиться с определенного рода людьми, чтобы решить свои собственные бизнес-проблемы. И когда он оказался недалеко от Москвы, он испугался, что слишком легко к этому пришел, что не стоит ли что-то за этим такое, что потом ему аукнется.

Кстати, британское издание Daily Telegram выдвинуло версию, что он мог получить сообщение, что его дочь взята в заложники или есть определенная угроза его семье. Люди, подобные Пригожину, не особенно сентиментальные, могут пожертвовать и собственной матерью, если надо будет. Но я думаю, что в этом тоже что-то есть.

- С кем должен был встретиться Пригожин, ваши каналы не указывали? О чем должна была идти речь?

- Они не назвали конкретных фамилий, но скорее всего это должен был быть кто-то из ФСБ, учитывая тот факт, что ЧВК «Вагнер» и начиналось с ФСБ.

ФСБ, собственно говоря, и создала частную военную компанию «Вагнер», которая – и это был тоже еще один из триггеров – согласно приказу президента, должна была быть расформирована 1 июля. То есть 1 июля ЧВК «Вагнер» практически прекращает существование, если она не будет переподчинена министерству обороны – не станет обычным военным подразделением министерства обороны. И это очень пугало Пригожина.

Я приведу пример: компания Пригожина «Конкорд», которая поставляет продукты питания, заработала от государства примерно 80 миллиардов рублей в год. Плюс ко всему, с мая 2022 по май 2023 года ЧВК «Вагнер» получила от российских властей 86 миллиардов рублей. То есть вы представляете, о каких деньгах идет речь? И это не говоря о приисках, не говоря концессиях в Африке, которые Пригожин очень не хочет терять.

По моей инсайдерской информации, Пригожина ожидают большие неприятности. Вполне возможно, что ему надо сейчас быть очень осторожным, ходить по улице, оглядываясь. Как это часто бывало в российской истории – он может случайно выпасть из окна или, любуясь горным пейзажем, свалиться с горы, или почувствовать себя плохо, а скорая вовремя не приедет.

Незадолго до нашей беседы я просматривал инсайдерскую информацию, и очень любопытная информация появилась, что вполне возможно, что ожидается еще один мятеж. Вопрос только в том, кто его поднимет и кто за этим будет стоять, потому что цели пригожинского мятежа не достигнуты. Но как бы было сказано экспертами, и американскими в том числе, они обнажили совершеннейшую «гнилость» всей вертикали власти в россии. Если Пригожин со своими 25 тысячами архаровцев, а по некоторым данным у него было 50 тысяч, смог совершенно беспрепятственно пройтись спортивным маршем, оставив после себя всего лишь 12 трупов сбитых летчиков и самолеты… Надо ждать события после 1 июля, потому что все только развивается. Это только начало.

Мало говорят о своего рода теневых кардиналах. Один из них по фамилии Уткин, стоявший у основ ЧВК «Вагнер» вместе с Пригожиным, который после 2016 года практически на людях не появляется. И есть еще один человек – просто сейчас фамилию не помню. Вот на эти этих двух людей указывают как на возможных «преемников», которые могут заменить Пригожина и спровоцировать или инициировать второй мятеж, который, вполне возможно, будет похлеще первого.

- А кто дает указания на проведение мятежа в РФ? Это же не собственный позыв Пригожина. Скорее всего есть люди, которым это выгодно и которые это инициируют. Это какие-то башни Кремля, это какие-то западные союзники, которые заинтересованы в этом?

- Западные вряд ли. Они заинтересованы скорее в другом – ослаблении россии и прекращении войны. А вот башни Кремля безусловно называются. Во всяком случае такой авторитетный журнал как The Guardian назвал фамилии двух людей: это генерал Суровикин и начальник ФСБ Патрушев. Это два человека, которые заинтересованы смещении путина, и считают, что войну пора прекращать, потому что она ничего хорошего не приносит.

Россия в этой войне завязла. Потери российские составляют, по данным американской разведки, уже больше 200 тысяч человек, включая раненых, погибших, пленных и так далее. Поэтому эти люди понимают, что война уже приобретает не просто затяжной характер, а гибельный для Pоссии. Их не интересует судьба Pоссии, их интересует только собственный карман большей частью. Но, тем не менее, они понимают, что без того, чтобы навести порядок в этом конфликте, никуда не денешься.

- Появилась информация, что в РФ теперь будут применять танки и тяжелую бронетехнику. Как и против кого они планируют ее использовать? Каковы минусы для фронта? Или они очень опасаются второго раунда и готовятся уже заранее?

- Они больше опасаются второго раунда. Можно сколько угодно выстраивать версии, но есть видео, и мы видели, что когда Пригожин пошел на Москву, что там началось. Появились какие-то противотанковые рвы, на улице появилась бронетехника, до этого стали устанавливать системы ПВО на крыши домов. Началась своего рода легкая паника у властей, у которых действительно рыла в пуху. Они действительно опасаются того, что возмездие может прийти к ним в столицу. Эта информация не лишена правдивости. Оборонная система была не в состоянии ничего противопоставить этому марш-броску. Поэтому не исключено, что власти очень боятся. Сейчас еще больше – они боятся продолжения.

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