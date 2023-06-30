В колледже Могилева произошел скандал на церемонии вручения дипломов

В колледже Могилева произошел скандал на церемонии вручения дипломов4
- 30.06.2023, 10:23
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Комендант общежития лишил выпускников дипломов из-за 10 рублей.
В Могилевском торговом колледже произошел скандал на церемонии вручения дипломов. Нескольким студентам отказались выдать документы об образовании из-за того, что они не заплатили по 10 рублей якобы на краску для общежития.
Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», мать одной из выпускниц рассказала в соцсетях, что комендант общежития потребовал сдать деньги за 10 минут до начала торжества. По словам женщины, у ее дочери не было никаких задолженностей по оплате проживания.
«Мы идем к коменданту. Он нам говорит: Это на добровольной основе, вы понимаете, надо красить».
Женщина отказалась платить, сославшись на то, что это необоснованный побор. В ответ комендант подал заявку, чтобы дочери не выдали диплом.
«Когда началась торжественная часть, моего ребенка просто пропустили», — говорит мать выпускницы. «Она сидела рыдала».
«Дочь отучилась на платном. Я наплакалась, мой ребенок наплакался. Вечер испорчен», — говорит женщина на видео.