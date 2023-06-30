В колледже Могилева произошел скандал на церемонии вручения дипломов 4 30.06.2023, 10:23

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Комендант общежития лишил выпускников дипломов из-за 10 рублей.

В Могилевском торговом колледже произошел скандал на церемонии вручения дипломов. Нескольким студентам отказались выдать документы об образовании из-за того, что они не заплатили по 10 рублей якобы на краску для общежития.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», мать одной из выпускниц рассказала в соцсетях, что комендант общежития потребовал сдать деньги за 10 минут до начала торжества. По словам женщины, у ее дочери не было никаких задолженностей по оплате проживания.

«Мы идем к коменданту. Он нам говорит: Это на добровольной основе, вы понимаете, надо красить».

Женщина отказалась платить, сославшись на то, что это необоснованный побор. В ответ комендант подал заявку, чтобы дочери не выдали диплом.

«Когда началась торжественная часть, моего ребенка просто пропустили», — говорит мать выпускницы. «Она сидела рыдала».

«Дочь отучилась на платном. Я наплакалась, мой ребенок наплакался. Вечер испорчен», — говорит женщина на видео.

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