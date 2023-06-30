Стало известно, почему в связи с мятежом возникли «вопросы» к Суровикину 30.06.2023, 10:26

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Накануне бунта представитель ЧВК «Вагнер» отправил письмо в Минобороны РФ.

Российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно почему в связи с мятежом возникли вопросы к генералу Сергею Суровикину.

По словам источника, представитель ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев заблаговременно уведомил руководство Минобороны о планируемом перемещении сил и средств ЧВК по территории России к местам хранения и передачи имущества в период с 21 июня – 5 июля.

Фактически речь шла о том, что ЧВК Вагнер «снимется» с войны. А гарантом недопущения каких-либо провокаций со стороны «Вагнера» выступил Сергей Суровикин.

Однако, потом у Шойгу появилась информация, что перемещение сил спланировано с одной целью – захватить Шойгу и Герасимова.

Источник говорит, что Шойгу выстроил такую картину. Последнее время Суровикина всячески не допускали к Путину, замыкая все доклады либо через Герасимова, либо через подставных командиров подразделений с фронта.

Понимая, что предпринятые ранее попытки сместить Шойгу и Герасимова с помощью публичной дискредитации со стороны Пригожина не увенчались успехом, было принято решение использовать возможность переброски сил и средств ЧВК с целью физического захвата Шойгу и Герасимова и последующего доклада Путину об истинном положение дел.

Узнав о данных намерениях заговорщиков, Шойгу успел доложить Путину о том, что готовиться государственный переворот, целью которого является свержение самого Путина и для недопущения этого требуется нанесение превентивного удара по заговорщикам.

В последующем было также принято решение об изоляции заговорщиков из числа генералитета, без раскрытия их причастности к мятежу с целью избежать неконтролируемых процессов в среде военнослужащих на фронте, у которых Суровикин пользуется большим авторитетом, нежели Герасимов и Шойгу.

На данный момент рассматривается возможность продемонстрировать общественности возвращение Суровикина к выполнению служебных обязанностей с целью снятия напряженности в рядах военнослужащих

Как писал сайт Charter97.org, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным.

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