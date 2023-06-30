закрыть
30 июня 2023, пятница, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министерство ЖКХ Беларуси осталось без руководства

  • 30.06.2023, 10:31
  • 1,298
Министерство ЖКХ Беларуси осталось без руководства
Виталий Смирнов

Вслед за министром в отставку ушел и его заместитель.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси потеряло очередного представителя своего руководства. На этот раз с должности ушел заместитель министра Виталий Смирнов.

Постановление правительства об увольнении чиновника «в связи с истечением срока действия контракта» было опубликовано 30 июня.

Виталий Смирнов работал заместителем министра с июня 2018 года.

Напомним, что 30 мая Александр Лукашенко уволил руководителя МинЖКХ Андрея Хмеля, назначив его руководителем Гродненского облисполкома. Он возглавлял министерство с 2020 года.

С тех пор новый руководитель в ведомстве так и не появился.

В результате всех отставок из руководства ведомства остался на месте только первый заместитель министра Геннадий Трубило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский