Министерство ЖКХ Беларуси осталось без руководства
- 30.06.2023, 10:31
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Вслед за министром в отставку ушел и его заместитель.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси потеряло очередного представителя своего руководства. На этот раз с должности ушел заместитель министра Виталий Смирнов.
Постановление правительства об увольнении чиновника «в связи с истечением срока действия контракта» было опубликовано 30 июня.
Виталий Смирнов работал заместителем министра с июня 2018 года.
Напомним, что 30 мая Александр Лукашенко уволил руководителя МинЖКХ Андрея Хмеля, назначив его руководителем Гродненского облисполкома. Он возглавлял министерство с 2020 года.
С тех пор новый руководитель в ведомстве так и не появился.
В результате всех отставок из руководства ведомства остался на месте только первый заместитель министра Геннадий Трубило.