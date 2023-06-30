Министерство ЖКХ Беларуси осталось без руководства 30.06.2023, 10:31

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Виталий Смирнов

Вслед за министром в отставку ушел и его заместитель.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси потеряло очередного представителя своего руководства. На этот раз с должности ушел заместитель министра Виталий Смирнов.

Постановление правительства об увольнении чиновника «в связи с истечением срока действия контракта» было опубликовано 30 июня.

Виталий Смирнов работал заместителем министра с июня 2018 года.

Напомним, что 30 мая Александр Лукашенко уволил руководителя МинЖКХ Андрея Хмеля, назначив его руководителем Гродненского облисполкома. Он возглавлял министерство с 2020 года.

С тех пор новый руководитель в ведомстве так и не появился.

В результате всех отставок из руководства ведомства остался на месте только первый заместитель министра Геннадий Трубило.

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