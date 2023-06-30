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ГУР: Россияне бегут с Запорожской АЭС, даны инструкции «на случай аварии»

  • 30.06.2023, 10:33
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ГУР: Россияне бегут с Запорожской АЭС, даны инструкции «на случай аварии»

Оставшемуся персоналу приказали во всем обвинять Украину.

Российские оккупанты уменьшают присутствие на захваченной Запорожской АЭС. В случае аварийной ситуации персоналу, оставшемуся на станции, приказали обвинять Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

«По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников «Росатома», руководивших действиями россиян», - говорится в сообщении.

Также россияне рекомендовали эвакуироваться персоналу, подписавшему контракты с «Росатомом». Они должны уехать до 5 июля. Желательное направление эвакуации - территория оккупированного Крыма.

«На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева», - говорят разведчики.

В городе-спутнике Энергодаре в последнее время также уменьшилось количество военных патрулей врага. В ГУР отмечают, что оставшимся на ЗАЭС сотрудникам дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину».

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Напомним, с первых недель российского вторжения Запорожская АЭС и Энергодар находятся под оккупацией. Россияне неоднократно обстреливали территорию станции, обвиняя Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

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