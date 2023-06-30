Украинские военные пошли в наступление и заняли новые позиции под Луганском
- 30.06.2023, 10:42
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Бой длился 18 часов.
Бойцы Нацгвардии Украины смогли занять новые позиции в Луганской области. Оккупанты наступали дважды, а бой длился более 18 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
«Нацгвардейцы отразили атаку врагов и закрепились на новых позициях в Луганской области», - говорится в сообщении.
Украинские военные 50 полка имени полковника Семена Высочана ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 и уничтожили их технику.
«Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы отразили и второе наступление», - добавили в МВД.
Бой длился около 18 часов и включал совместную работу разных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня.
Как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута и берут войска РФ в оперативный «котел».