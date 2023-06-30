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Ученые: Жизнь рядом с зелеными насаждениями омолаживает на 2,5 года

  • 30.06.2023, 10:37
Ученые: Жизнь рядом с зелеными насаждениями омолаживает на 2,5 года

Для исследования эксперты изучили химические модификации ДНК.

Жизнь рядом с зелеными насаждениями делает человека моложе на 2,5 года. В частности, благодаря городским паркам и зеленым насаждениям замедляется биологическое старение у людей, что показали недавние исследования.

- Жизнь рядом с большим количеством зелени помогает стать моложе фактического возраста, - уверена Кизу Ким, ведущий автор исследования и аспирант Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета (США).

Эти исследования влияют на планирование городской инфраструктуры. Так как расширение зеленых зон напрямую связано с укреплением общественного здоровья.

Ученые, изучив химические модификации ДНК, в частности, его «метилирование», установили, что так называемые «эпигенетические часы» являются хорошим предиктом в оценке сердечно-сосудистых заболеваний, рака, когнитивных функцияй и т.д. Но еще они более точны в измерении возраста, чем календарные годы.

Также использовались спутниковые снимки для оценки того насколько близки адреса проживания к паркам испытуемых, у которых для определения биологического возраста брали образцы крови. Учитывались и другие факторы, например, вредные привычки, образование и доход.

- Люди, дома которых на 30% окружает зелень в радиусе пяти километров в среднем биологически на 2,5 года моложе тех, чьи дома окружены 20% зеленого покрова, - говорится в статье.

Но еще наличие стресса, качество окружающих зеленых насаждений и иная соцподдержка прямо влияют на степень пользы зеленых насаждений в плане биологического старения.

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