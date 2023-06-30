«Этот процесс не останавливается»: как релокейт бизнеса влияет на Беларусь и соседние страны 1 30.06.2023, 10:51

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Белорусы вышли в лидеры среди иностранных инвесторов в Польше.

Транспортный и IТ-секторы Беларуси переживают спад, в стране сокращается цифра занятых в экономике. Параллельно с этим, белорусы выходят в лидеры среди иностранных инвесторов в Польше, а IТ-компании с белорусскими корнями занимают лидирующие позиции среди налогоплательщиков Литвы. Но их уход из Беларуси меняет ситуацию не только для айтишников, подчеркивает nashaniva.com.

Процесс не прекращается

Основная волна, когда белорусские IТ и транспортные компании массово релоцировались в другие страны (прежде всего в Польшу и Литву), пришлась на 2022 год, но процесс не прекращается.

Как результат, в этом году белорусы вышли в тройку лидеров среди иностранных инвесторов в Польше. С начала 2023 года там уже открылись 12 проектов с белорусскими корнями. В планах еще 33 проекта из Беларуси на 48 миллионов евро. Эти планы ставят Беларусь на второе место в списке инвесторов в секторе IТ. Первое занимает США.

Эксперт BEROC Анастасия Лузгина отсылает к результатам опросов белорусских IТ-специалистов, которые проводил dev.by.

«Некоторые только думают об отъезде, некоторые находятся в процессе, поэтому такие намерения в части IТ-сектора продолжают сохраняться», — отметила эксперт.

Каждый пятый из опрошенных белорусских специалистов работает в компаниях, которые уже не имеют офиса в Беларуси. Около трети айтишников из числа релокантов уехали из Беларуси после выборов, а ⅔ после начала войны.

Что подталкивает ІТ к релокейту?

Среди причин, которые сейчас подталкивают ІТ-компании к релокейту, экономист выделяет проблемы в банковском секторе.

«Для того чтобы выплатить людям зарплаты, необходимо, чтобы деньги попали на белорусский счет. С учетом того, что делать переводы в долларах и евро становится все более проблематичным, возможности для получения денег сокращаются, продолжают появляться новые ограничения. Это создает дополнительные препятствия для такой отрасли, какой ІТ, которая изначально работала на Европу и США».

Помимо ІТ, также довольно массово переезжали в соседние страны транспортные компании, которые из-за санкций были вынуждены открывать фирмы в Европе, чтобы не терять возможность работать на европейском направлении.

Основными странами для релокейта белорусского бизнеса, как и для политической миграции, стали соседние Польша и Литва. Так, например, в Польше белорусы в прошлом году открыли почти в 4 раза больше фирм, чем в 2020-м.

Наиболее популярным видом деятельности среди белорусских бизнесменов в Польше стали автомобильные перевозки — в этой области по состоянию на 2022 год действовало 885 белорусских компаний из 4 980.

Массовый релокейт белорусской айтишки в Литву отражается в различных показателях. Компании с белорусскими корнями в Литве за прошлый год выросли в 3 раза по количеству зарегистрированных сотрудников. Из-за этого около 50% всех офисов в Вильнюсе, арендованных айтишниками за прошлый год, сняли именно компании с белорусскими корнями.

По итогам первого квартала текущего года компания Wargaming, полностью ушедшая из Беларуси и России, заняла первое место по сумме уплаченных налогов среди ІТ-компаний Литвы. В прошлом году крупнейшим налогоплательщиком в отрасли была другая компания с белорусскими корнями — ЕРАМ Sistemos.

Вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом Серж Навродский отмечает, что пик релокейта пришелся на прошлый год, но если смотреть на Польшу, то по итогам первого квартала текущего года видно, что интерес к открытию бизнеса там со стороны белорусов сохраняется.

«Это точно меньшие цифры, чем пиковый 2022 год, но все равно это больше, чем было в 2021-м. Можно предположить, что 2023 год по количеству регистрации новых фирм будет уступать только 2022 году. Процессы, которые сохраняются в Беларуси, дальше будут подталкивать компании к переезду.

Мелкие игроки могут потерять интерес к Литве

Релокейт в Литву также остается актуальным вопросом, но из-за визовых ограничений и смены системы подачи на визу сделать это будет сложнее.

Теперь будет совершенно невозможно подать документы на литовскую визу на территории Беларуси, но это можно будет сделать в другой стране, где есть консульство Литвы. Другой вариант — нужно будет иметь визу любой другой страны, по которой релокант сможет подать документы на рабочую визу, уже находясь на территории Литвы.

«Также сейчас релокантам на работу в Литве будет предлагаться сразу подаваться на временный ВНЖ, тем самым минуя необходимость сначала открывать национальные визы», — отмечает Навродский.

По его мнению, для больших компаний особо ничего не меняется. Ведь если у них будет желание релоцироваться именно в Литву, то у них будет возможность это сделать.

«Возможно, им просто придется покрывать дополнительные расходы на получении визы другой страны, чтобы податься на открытие литовской визы за пределами Беларуси».

А вот что касается среднего и мелкого бизнеса, то по, мнению эксперта, мелкие игроки могут потерять интерес к этой стране.

«Если речь идет об IП или какой-то мелкой компании с 10 сотрудниками, то для них релокейт в Литву станет менее привлекательным», — говорит Серж Навродский.

Он считает, что спрос на релокейт в Литву спадет, но не станет нулевым, в первую очередь за счет крупных компаний. А мелкий бизнес будет чаще выбирать Польшу и другие страны.

При этом, как отмечает Навродский, Литва остается заинтересованной в том, чтобы к ним приезжали белорусские инвесторы.

«Мы имели контакты с представителями литовского правительства, они не ставят цель ограничить приход белорусских инвесторов. Поэтому эти изменения — не желание ограничить приезд белорусов в Литву, а скорее просто внутренние изменения, которые позволили систематизировать процесс, который раньше был довольно хаотичным.

Мы неоднократно слышали, что Литва также заинтересована в том, чтобы в страну приходили такие инвесторы. Особенно если это инвестиции в инновационный сектор. Это не только ІТ, но и определенное производство, сфера услуг, открытие сервисных центров компаний, которые могут частично находиться в Литве», — говорит Серж Навродский.

О заинтересованности Литвы в развитии ІТ-сектора говорит и Анастасия Лузгина.

«Недавно заявили, что в Вильнюсе построят самый большой ІТ-кампус в Европе. В каком-то смысле Литва воспользовалась окном возможностей, чтобы развивать это направление в том числе с использованием белорусских ІТ-компаний и белорусских айтишников, имеющих хороший рейтинг в мире».

Что такие процессы означают для Беларуси?

Польша и Литва, ставшие основными странами релокации белорусского бизнеса, в основном получают только плюсы, так как это к ним идут инвесторы, которые вкладывают свои деньги в их экономику, а после уплачивают налоги.

Среди минусов — пожалуй, только дополнительная конкуренция для «своих» и рост цен на аренду и недвижимость из-за возросшего спроса.

Что касается Беларуси, то страна из-за ухода бизнеса теряет не только налоговые отчисления в бюджет.

«Если мы рассматриваем ІТ, то от ухода компаний из Беларуси теряют и другие секторы экономики. Яркий пример — аренда офисов.

Такие крупные компании, как EPAM, IBA также инвестировали в строительство. Они делали инвестиции внутри страны. Сейчас они делают это уже в других странах», — отмечает Анастасия Лузгина.

Эксперт обращает внимание, что у нас сокращаются объемы переводов, которые осуществляют через международные системы денежных переводов из-за рубежа.

«Сокращаются они в том числе из-за того, что делать это становится все труднее. Объемы валютных поступлений убывают. Сокращаются объемы налоговых отзывов от этих поступлений».

Также экономист обращает внимание на транспортную отрасль, которые сильно страдают от санкций.

«Транспортный сектор показывает отрицательный вклад в формирование темпов ВВП, идет сокращение людей, занятых в этой отрасли. Это опять же таки недополучение отчислений в бюджет. Часть людей трудоустраивается в иностранные компании. Собственники бизнеса также переходят под другую юрисдикцию. Прежде всего в Польшу и Литву. Это снова вопрос с инвестициями и развитием отрасли», — отмечает эксперт.

Параллельно с релокейтом бизнеса в другие страны, в Беларуси сокращается количество людей занятых в экономике. Конечно, на снижение цифры занятых влияет и демографическая ситуация. Однако и массовый отъезд людей является важным фактором. Сокращение численности людей, занятых в экономике, началось не в прошлом году, но именно 2022 год стал рекордным. Тогда цифра занятых упала сразу на 73 тысячи человек. Для сравнения, за 2021 год сокращение составило 49 тысяч, а в 2020-м — 34 тысячи человек.

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