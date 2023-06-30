BBC: «Вагнер» продолжает вербовать боевиков по всей территории РФ 30.06.2023, 11:01

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ЧВК делает это в обход российского Минобороны.

Частная военная компания «Вагнер» продолжает активно набирать боевиков по всей территории Российской Федерации. Это происходит, несмотря на недавнюю попытку мятежа, организованную владельцем ЧВК Евгением Пригожиным.

По информации журналистов BBC, было осуществлено множество звонков в различные центры вербовки наемников, находящихся на территории России. В ходе этих звонков журналисты выдавали себя за потенциальных претендентов и выражали свою заинтересованность в присоединении к военным действиям против Украины в составе ЧВК «Вагнер», предположительно по просьбе своего брата. Важно отметить, что для осуществления этих звонков журналисты использовали российские телефонные номера.

Согласно публикации, список контактных лиц ЧВК «Вагнер» главным образом базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы.

В качестве примера, женщина из спортивного клуба «Викинг» в Мурманске подтвердила, что в их заведении до сих пор вербуют людей для участия в военных действиях. Аналогичные свидетельства были получены от вербовщицы из Краснодара.

«Мы работаем. Если бы что-то изменилось, нам бы сказали. Но ничего такого не было», – подчеркнула она.

По нескольким номерам журналистам ответили, что новые наемники подписывают контракты именно с ЧВК «Вагнер», а не с российским Минобороны.

«Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей», – заявили в спортивном клубе «Спарта», что в Волгограде.

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