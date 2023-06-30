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Андрей Санников: Мятеж в России будет иметь продолжение

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  • 30.06.2023, 11:06
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Андрей Санников: Мятеж в России будет иметь продолжение
АНДРЕЙ САННИКОВ

Пригожин выставил Путина полным идиотом.

В интервью «Главреду» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал, что будет происходить после мятежа Евгения Пригожина.

— Хотела бы начать с выступления Лукашенко перед журналистами. О чем говорят озвученные им заявления и с чем может быть связана синхронность в заявлениях Лукашенко и Путина после мятежа Пригожина?

— Прежде всего, смысл был в том, чтобы показаться на люди и наплести с три короба. Он наговорил много такого, что настораживает. Во-первых, сказал, что наша страна «от Бреста до Владивостока», а это никак не может радовать. То, что он сыграл какую-то роль в интригах кремлевских, но тоже непонятно, чем это кончится. Я так думаю, что не его инициатива была по Пригожину — ему просто приказали, потому что надо было как-то убирать. Пригожина обманули те, кто обещал ему какую-то поддержку, и вот нашли такой вариант развязки. Хотя я до сих пор не знаю, где Пригожин. Сообщали, что он уже в Беларуси, но никаких подтвержденных сведений, что он там, нет. Потому посмотрим, где он вынырнет.

То, что Лукашенко очень сильно перепугался — это очевидно, тем более, что он сам сказал, что поднимал армию в субботу. Он боится этого, и понимал, что если этот марш будет успешным, Путина устранят, то и его дни тоже будут сочтены. С другой стороны, не думаю, что в России все закончилось — это больше похоже на начало.

— А как вы считаете, этот мятеж Пригожина изначально был заряжен на успех? Потому что по прошествии времени выглядит так, что Путин просто убрал своего конкурента.

— Я думаю, что он был заряжен. Пригожин обозначил свои цели, и я думаю, что это было так и было — снять Шойгу и Герасимова. А насчет вхождения в Москву и каких-то боевых действий в Москве, то не думаю, что он к этому стремился — разве что где-то недалеко от Москвы разбить лагерь.

— Я говорю, что все это будет иметь продолжение, потому что есть несколько факторов. Во-первых, Пригожин выставил Путина полным идиотом. Он показал свою слабость, трусливость и я думаю, что он уже практически не жилец в этом кресле. Как это будет проходить и что будут делать — не знаю, посмотрим. Во-вторых, все-таки Пригожин не оправдал ожидания своих же уголовников, которые теперь очень недовольны тем, что все так бесславно закончилось. Ну и в-третьих, если Пригожин появится в Беларуси, это будет фактором нестабильности. Это будут две гадюки в одной банке, которые будут утеснять друг друга.

— Вы в начале упоминали, что участие Лукашенко в переговорах с Пригожиным могло быть не его личной инициативой. Почему он вообще в это ввязался, ведь остальные лидеры ОДКБ сказали, что это внутреннее дело России?

— Потому что Лукашенко полностью зависит от Путина. Если он больной едет в Москву для того, чтобы поучаствовать в живом щите 9 мая, а потом фактически возвращается в реанимобиле, то сегодня он выполняет любую прихоть хозяина. Сейчас он почувствовал и выгоду для себя — мол, можно и в миротворца сыграть. Поэтому он и распинался о том, как здорово решили, и какой Пригожин замечательный человек, с которым они давно знакомы.

— Как много времени остается у Лукашенко с учетом всех этих событий?

— Лукашенко сегодня развязал такие репрессии, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И удерживается он у власти только благодаря им. Закручивание пружины всегда приводит к ее распрямлению. И сейчас он балансирует на грани.

Надо подождать — думаю, он не так долго сможет удержаться у власти, потому что происходит слишком много неожиданных происходит вещей — то его показывает совершенно больным, то мятеж Пригожина, то ядерное оружие. Все это сейчас собирается в очень опасный для мира фактор, потому что появление ядерного оружия на территории Беларуси — это угроза даже не Украине (но и ей в том числе), но и Польше, и странам Балтии. Ведь планы применения ядерного оружия против Варшавы разрабатываясь еще в 2009 году во время учений «Запад-2009». Именно тогда велась эта подготовка. Да и в дальнейшем на учениях, которые постоянно проходили на территории Беларуси, очень крупные, которые превышали международные документы, ограничивающие количество участников. Они ведь были не какие-то оборонительные, как это представляли, а там разыгрывались сценарии танкового прорыва в Калининград, чтобы отрезать Балтию, удар по Балтии, вхождение в балтийские столицы. Война против Украины тоже отрабатывалась, причем в самый канун массированного нападения. Так что, в общем-то, есть очень много факторов, которые требуют срочного вмешательства и принятия мер.

И вообще я говорю, что надо думать о том, как избавиться от режима Лукашенко в начале, что поможет справиться с Россией. Потому что белорусский балкон, который Лукашенко отдал в полное распоряжение российским военным, будет нависать, то есть будет в руках диктатора, угроза никуда не исчезнет. Даже если предположить, что сегодня мы заканчиваем войну, договариваемся, и даже если там Россия уходит полностью за границы 1991 года, то через год будет уже более подготовленным налет. Поэтому этот год должен быть решающим. И все больше признаков, что так и должно произойти.

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