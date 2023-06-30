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В Беларуси падали деревья и отключалось электричество

  • 30.06.2023, 11:17
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В Беларуси падали деревья и отключалось электричество

Стали известны последствия непогоды 29 июня.

В МЧС рассказали о последствиях прохождения грозового фронта вчера, 29 июня, с порывами ветра до 17 метров в секунду по Беларуси.

Зафиксированы 18 случаев падения деревьев, из них в Брестской области — 7, в Гродненской — 2 и в Минске — 9. Поваленными деревьями были повреждены 9 автомобилей, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 144 населенных пунктов. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено.

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