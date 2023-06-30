Ракеты поразили российский военный аэродром в Бердянске 30.06.2023, 11:27

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Стали известны последствия мощных утренних взрывов.

Как сообщал сайт Charter97.org, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в пятницу, 30 июня, прогремели взрывы. Местные жители насчитали, что их было около 11.

Позже стало известно, что есть прилеты по объектам, которые использовались российскими захватчиками. Бердянская городская военная администрация заявила, что «в районе аэропорта горит и детонирует».

«В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба», – говорится в сообщении.

Фото и видео «бавовны» в городе поделился Telegram-канал «Запорожье Новости».

Автор этой группы пошутил, что у оккупантов в Бердянске было «доброе утро». Работала российская противовоздушная оборона. Сбила ли она что-нибудь, точных данных нет, однако в небе было видно белые следы, характерные для ракет ПВО.

Вскоре жители города показали на видео, что на горизонте наблюдалось задымление. На одном из роликов видно, что очагов дыма было три, они расположены близко друг к другу.

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