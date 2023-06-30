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Бобруйчан удивила странная «инсталляция» в одном из дворов

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  • 30.06.2023, 11:33
  • 1,656
Бобруйчан удивила странная «инсталляция» в одном из дворов

Арт-объект или СТО на выезде?

Это фото в редакцию «Онлайнера» прислал читатель по имени Константин. На снимке машина (судя по всему, «Жигули» ВАЗ-2107) стоит на боку, подпертая какой-то деревяшкой. Безопасна ли такая конструкция? Есть сомнения.

Как рассказывает Константин, фото сделано в одном из бобруйских дворов. Причем на зеленой зоне. Хочется спросить: что происходит?

«Так у нас авто ремонтируют, — комментирует Константин. — С машины снята КПП».

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