Бобруйчан удивила странная «инсталляция» в одном из дворов

Бобруйчан удивила странная «инсталляция» в одном из дворов2
- 30.06.2023, 11:33
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Арт-объект или СТО на выезде?
Это фото в редакцию «Онлайнера» прислал читатель по имени Константин. На снимке машина (судя по всему, «Жигули» ВАЗ-2107) стоит на боку, подпертая какой-то деревяшкой. Безопасна ли такая конструкция? Есть сомнения.
Как рассказывает Константин, фото сделано в одном из бобруйских дворов. Причем на зеленой зоне. Хочется спросить: что происходит?
«Так у нас авто ремонтируют, — комментирует Константин. — С машины снята КПП».