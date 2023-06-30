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Буданов: ФСБ дали задание убить Пригожина

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  • 30.06.2023, 11:34
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Буданов: ФСБ дали задание убить Пригожина
Кирилл Буданов

Решатся ли они выполнить этот приказ?

ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он попытался устроить вооруженный мятеж в России.

Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

«Мы знаем, что задача убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет», - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул - так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми.

«Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?», - сказал Буданов.

Описывая собственные ощущения новости о начале бунта Пригожина, руководитель ГУР акцентировал, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины. Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри РФ для украинской военной разведки было известно давно.

«Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ред.), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ», - обратил внимание Буданов.

В то же время, по его словам, «вагнеровцы» уже не будут представлять угрозу Украине.

«Мы не ожидаем появления ЧВК «Вагнера» в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен. Поскольку эти наемники проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии страны-агрессора», - добавил Буданов.

Также он уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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