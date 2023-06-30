Буданов: ФСБ дали задание убить Пригожина 1 30.06.2023, 11:34

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Кирилл Буданов

Решатся ли они выполнить этот приказ?

ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он попытался устроить вооруженный мятеж в России.

Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

«Мы знаем, что задача убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет», - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул - так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми.

«Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?», - сказал Буданов.

Описывая собственные ощущения новости о начале бунта Пригожина, руководитель ГУР акцентировал, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины. Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри РФ для украинской военной разведки было известно давно.

«Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ред.), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ», - обратил внимание Буданов.

В то же время, по его словам, «вагнеровцы» уже не будут представлять угрозу Украине.

«Мы не ожидаем появления ЧВК «Вагнера» в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен. Поскольку эти наемники проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии страны-агрессора», - добавил Буданов.

Также он уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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