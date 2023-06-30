Настоящий хоббит: ученые воспроизвели лицо человека, жившего 60 тысяч лет назад 2 30.06.2023, 11:37

1,792

Его обнаружили в пещере на острове Флорес в Индонезии.

Группа исследователей привлекла к сотрудничестсву известного специалиста по графике Цисеро Мораеса и реконструировала лицо Homo floresiensis, пишет nv.ua.

Homo floresiensis был открыт в 2003 году, когда его скелет был найден в пещере на острове Флорес, Индонезия.

Этот гоминид был очень похож на хоббитов из вселенной Толкиена. А к моменту, когда его останки представили публике, мир восхищался экранизацией Питера Джексона.

Нетрудно представить, что презентация нового вида человека тоже получилась громкой. Публике представили существо маленького роста, которое тут же окрестили хоббитом.

«Грубо говоря, у них, вероятно, был менее выступающий нос, чем у современных мужчин, область рта была немного больше, чем у нас, и объем мозга был значительно меньше», — описывает внешность H. floresiensis Мораес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».