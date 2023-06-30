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На российско-белорусской границе произошло ДТП из-за «зубов дракона»

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  • 30.06.2023, 11:44
  • 1,594
На российско-белорусской границе произошло ДТП из-за «зубов дракона»

Фотофакт.

Недалеко от российско-белорусской границы женщина разбила машину о противотанковые пирамиды. Случилось это около Климова Брянской области, отмечает «Флагшток».

Водитель утверждает, что никаких предупреждающих знаков не было, а в условиях плохой погоды она не смогла рассмотреть эти «зубы дракона».

Местные российские власти уже распорядились нанести на «зубы» светоотражающие полосы. Граница России в Брянской области укрепляется последние пару месяцев.

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