В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста 1 30.06.2023, 11:47

Гражданин РФ играл в клубе первой лиги.

В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу о российской шпионской сети. Об этом сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности.

Мужчину задержали 11 июня в Силезском воеводстве.

Задержанный, гражданин России, является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. Он жил в Польше с октября 2021 года.

«В интересах иностранной разведки выполнял на территории Польши задания, заключающиеся в том числе в разведке критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Подозреваемый постоянно информировал руководителей о результатах разведки, за что систематически вознаграждался», — говорится в сообщении.

13 июня ему были предъявлены обвинения, он заключен под стражу.

Его имя не сообщается, так же как и название команды, за которую он играл в хоккей.

Это уже 14-й подозреваемый, задержанный по делу о российской шпионской сети, раскрытой польскими службами весной этого года. Группа занималась мониторингом железнодорожных путей, распространением пропаганды, подготовкой диверсий.

Напомним, среди задержанных по делу — трое граждан Беларуси: это 29-летний Владислав Посмитюха, 18-летняя Мария Медведева и 52-летний Николай Москаленко.

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