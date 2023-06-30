В Беларуси приняли закон, позволяющий судить даже мертвого Лукашенко 30.06.2023, 11:51

Даже без согласия родственников.

«Совет республики» одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Они позволяют привлекать к уголовной ответственности умерших лиц. Законопроект подготовила Генпрокуратура.

Что за законопроект?

Законопроект регламентирует порядок производства по уголовным делам по 10 статьям в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников.

Ключевой пункт проекта — корректировка статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса. Благодаря этому белорусские органы получат право возбуждать в отношении умерших уголовные дела по преступлениям, перечисленным в статье 85 Уголовного кодекса. А это:

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122);

акт международного терроризма (статья 126);

геноцид (статья 127);

преступления против безопасности человечества (статья 128);

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129);

экоцид (статья 131);

применение оружия массового поражения (статья 134);

нарушение законов и обычаев войны (статья 135);

преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136);

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137).

Эти статьи и раньше были без срока давности, но осудить по ним можно было только живых, теперь же — и мертвецов.

Отметим, что по большинству этих статей можно за военные преступления можно судить и диктатора Лукашенко.

Напомним, ранее нижняя палата «парламента» — «палата представителей», приняла предложенные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси.

Теперь, после одобрения «советом республики», законопроект отправится на подпись к Александру Лукашенко.

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