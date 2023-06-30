Бой между Маском и Цукербергом может состояться в необычном месте

Бой между Маском и Цукербергом может состояться в необычном месте2
- 30.06.2023, 11:59
Ранее качестве места проведения мероприятия рассматривался Лас-Вегас.
Илон Маск заявил в твиттере, что его бой с Марком Цукербергом может произойти в Колизее. В качестве места проведения мероприятия рассматривался Лас-Вегас.
Кстати, в Лас-Вегасе есть театр «Колизей», за основу которого при строительстве были взяты оригинальные постройки древнего Рима.
Маск также выложил отрывок из комедийного фильма о Колизее с подписью: «Мне нужно поработать над выносливостью».
По словам источников TMZ, несколько дней назад с Цукербергом по поводу организации боя в Колизее связался министр культуры Италии. После этого представители Цукерберга передали сообщение главе UFC Дане Уайту для дальнейших переговоров. Собеседники TMZ сообщают, что и Маск, и Цукерберг хотели бы, чтобы бой состоялся в Колизее.
Тренировать Маска к бою будет трехкратный обладатель чемпионского пояса UFC Жорж Сен-Пьер. Тем временем бизнесмен провел тренировку с ученым Лексом Фридманом, у которого черный пояс по джиу-джитсу.
«Я чрезвычайно поражен его силой, мощностью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпично. То, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет», — подписал Фридман фото спарринга.
О возможном сражении двух титанов Интернета стало известно на прошлой неделе.
Маск 22 июня опубликовал сообщение в твиттере, что он «готов к драке в клетке» с Цукербергом. На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании Фейсбука и Инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: «Сообщите, где встретимся».
На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: «Октагон (арена-восьмиугольник) в Вегасе».
Но на следующий день в твиттер пришла мама Маска и сказала, что бой будет отменен. Но кажется, ее никто не слушает.