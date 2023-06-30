Беспилотники нанесли удар по базе ЧВК «Вагнера» в Ливии 30.06.2023, 12:06

1,706

Иллюстративное фото

Наемников атаковали дроны Bayraktar.

Беспилотники неизвестного происхождения нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, вероятно, находились наемники ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает AfricaRadio.

В частности, источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что беспилотники «неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази (восток), где должны были находиться элементы ЧВК «Вагнера».

«В результате ударов никто не пострадал», - добавила он.

Об ударе дронов по базе ЧВК сообщил также Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии. Собеседник издания рассказал, что речь идет о купленных в Турции аппаратах Bayraktar Akıncı, они принадлежат властям Ливии.

ЧВК «Вагнера» в Ливии

Наемники ЧВК «Вагнера» принимали участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года.

В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК «Вагнера».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».