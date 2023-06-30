Подарок для психиатров: Путин опозорился новым рисунком 12 30.06.2023, 12:22

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Эксперт рассказала о психических отклонениях главы РФ.

Президент РФ Владимир Путин вновь появился на людях, хотя долгое время не подпускал к себе никого на близкое расстояние.

В этот раз глава РФ посетил заседание Агентства стратегических инициатив.

Перед официальной частью Путин зашел на выставку с так называемыми новыми российскими разработками, сообщает dialog.ua.

Путин подошел к интерактивной доске производства РФ и нарисовал на ней лопоухое волнисто-квадратное лицо с грустными глазами и тремя волосками, оставив внизу свою подпись.

Отметим, что среди других показателей психиатры определяют диагноз пациентов по их рисункам.

Психотерапевт Ольга Голубицкая в комментарии УНИАН объяснила, как с помощью этой картинки можно определить психоэмоциональное состояние диктатора.

По ее словам, этот метод обычно используется с детьми, но также может использоваться и со взрослыми.

«Если мы посмотрим, как он рисовал, – он вообще очень странно начал рисовать. Он начал рисовать размытые границы справа и слева… Видно, что он не знает, что он хочет рисовать, и рисует эти размытые границы», – сказала Голубицкая.

Она объяснила, что в проективных методиках рисунки справа и слева говорят о том, что происходило с человеком в прошлом и в будущем.

«Поэтому, возможно, прошлое и будущее размыто и нет каких-то конкретных пределов. Затем он это объединяет вертикальными линиями — как поиск опоры. И таким образом у него вообще исходит очень геометрическая фигура, из которой он начинает делать лицо», – отмечает психолог.

Она напомнила, что о возможных расстройствах психического здоровья Путина уже много и давно говорят эксперты.

«Если бы это было несуществующее животное (на рисунке – Ред), там бы интерпретировали, с чего первого начинает рисовать лицо, – на том главный фокус – много смотреть. Если рот, то, в первую очередь, говорит. Если уши, – в первую очередь, слушает. А у него, в первую очередь, это глаза. Какие он еще очень вертикальными рисками зарисовывает», — говорит Голубицкая.

По ее мнению, то, как Путин нарисовал глаза, говорит о его нетипичности интерпретаций, как он воспринимает и интерпретирует человека и себя очень странным образом.

На вопрос, может ли этот рисунок свидетельствует о какой-то психологической проблеме Путина, психолог ответила, что если бы такой рисунок нарисовал ребенок, то она провела бы дополнительные тесты на уточнение психоэмоционального состояния, ведь это нетипичный алгоритм рисования лица.

«И были бы вопросы относительно психического здоровья ребенка, его уровня развития, его адекватности и восприятия», — подытожила эксперт.

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