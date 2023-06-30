закрыть
30 июня 2023, пятница, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый семейный кроссовер Mazda заметили на дорогах до премьеры

  • 30.06.2023, 12:23
  • 2,056
Новый семейный кроссовер Mazda заметили на дорогах до премьеры

Mazda CX-80 проходит тесты в Германии.

В Германии во время испытаний замечена новая Mazda CX-80. Семейный кроссовер проходит испытания и будет представлен до конца нынешнего года. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт Motor1.

Кроссовер Mazda CX-80 обклеен камуфляжной пленкой, но детали его дизайна можно разглядеть. У кроссовера длинный капот и фирменная большая решетка радиатора. Автомобиль будет выдержан в стиле Mazda CX-60 и CX-90, с которыми делит платформу.

Новая Mazda CX-80 – семиместный собрат модели CX-60. По сути, это более компактная (около 4,9-5 м в длину) альтернатива Mazda CX-90 для европейского рынка. Кроссовер позиционируют как премиальное авто с дорогой внутренней отделкой и богатым оснащением.

Mazda CX-80 2024 построят на современной заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Кроссовер предложат с 3,3-литровыми рядными турбошестерками – бензиновыми мощностью 284 и 340 л. с., а также дизельной 251-сильной.

Кроме того, в линейке будет подзаряжаемый гибрид Mazda CX-80. Такой кроссовер получит 2,5-литровую бензиновую четверку и электромотор общей мощностью 323 л. с. Все версии оснастят 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников