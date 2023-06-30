Новый семейный кроссовер Mazda заметили на дорогах до премьеры 30.06.2023, 12:23

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Mazda CX-80 проходит тесты в Германии.

В Германии во время испытаний замечена новая Mazda CX-80. Семейный кроссовер проходит испытания и будет представлен до конца нынешнего года. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт Motor1.

Кроссовер Mazda CX-80 обклеен камуфляжной пленкой, но детали его дизайна можно разглядеть. У кроссовера длинный капот и фирменная большая решетка радиатора. Автомобиль будет выдержан в стиле Mazda CX-60 и CX-90, с которыми делит платформу.

Новая Mazda CX-80 – семиместный собрат модели CX-60. По сути, это более компактная (около 4,9-5 м в длину) альтернатива Mazda CX-90 для европейского рынка. Кроссовер позиционируют как премиальное авто с дорогой внутренней отделкой и богатым оснащением.

Mazda CX-80 2024 построят на современной заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Кроссовер предложат с 3,3-литровыми рядными турбошестерками – бензиновыми мощностью 284 и 340 л. с., а также дизельной 251-сильной.

Кроме того, в линейке будет подзаряжаемый гибрид Mazda CX-80. Такой кроссовер получит 2,5-литровую бензиновую четверку и электромотор общей мощностью 323 л. с. Все версии оснастят 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.

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