Украинский фронт приближается к Крыму 4 30.06.2023, 12:26

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Удары по российским войскам на полуострове участились.

Взрывов в Крыму все больше, а российские военные готовят Крымский полуостров к обороне. Для этого россияне здесь возвели целую сеть оборонной инфраструктуры. Журналисты «Крым.Реалии» и «СХЕМ» (проекты «Радио Свобода») обновили интерактивную карту российских военных объектов в Крыму, добавив места расположения и спутниковые снимки этой инфраструктуры – окопов и фортификационных сооружений, а также мест взрывов и пожаров из-за вероятных ударов ВС Украины по разным точкам на Крымском полуострове.

Журналисты «Крым.Реалии» и «СХЕМ» по спутниковым снимкам установили точное расположение и планы окопов, блиндажей и других фортификационных сооружений, которые российские военные обустроили, готовясь к вхождению украинских сил на Крымский полуостров. Эти данные уже в открытом доступе, собраны на карте в категории «Фортификационные сооружения». В частности, здесь собрано более 60 геолокаций разного типа оборонных линий, возведенных в Крыму.

На этой интерактивной карте читатели могут увидеть, как в северной части Крымского полуострова кое-где окопы тянутся до десяти километров. А Северо-Крымский канал вообще превратили в одну большую оборонительную паутину. С некоторыми прерываниями, окопы тянутся от крымско-херсонской админграницы к Джанкою. Карта также позволяет увидеть, как весной 2023 года российские военные разветвили фортификационные сети у села Филатовка, которое, по сути, стало базовым лагерем российских артиллеристов, зенитчиков, ракетчиков и главным «форпостом» Черноморского флота РФ на Перекопском перешейке. Также на спутниковых снимках Planet Labs можно рассмотреть фортификации, возведенные российскими военными возле многих крымских сел или даже в самых населенных пунктах Красноперекопского, Первомайского и Джанкойского районов.

Штаб Черноморского флота РФ, аэродром «Саки», Керченский (Крымский) и Чонгарский мосты – это все места, где раздавались взрывы, которые эксперты называют «размягчением российской обороны и милитаризации Крыма». Благодаря сообщениям в соцсетях мы собрали данные о более чем полусотне таких случаев и определили их точное расположение.

В частности, был зафиксирован 51 «прилет», сопровождавшийся взрывами, пожарами и разрушением военных и логистических инфраструктурных объектов, важных для российской армии. На карте можно увидеть, где именно была «бавовна» (с украинского «бавовна» переводится как хлопок (сырье для ткани), и совпадает со словом хлопок – взрыв – КР), что об этом официально сообщали российские власти и рассказывали местные жители. Также добавлены фото и видео этих инцидентов.

На карте можно увидеть и первые удары, зафиксированные еще в прошлом году, и самые свежие. Начиная от буровых установок «Украина» и «Таврида» до блок-кондуктора БК-1 Одесского месторождения газа, которые были поражены еще 20 и 26 июня 2022 года, и завершая последними: атакой морских дронов на разведывательный корабль «Приазовье» 11 июня 2023 года и ударом по Чонгарскому мосту 22 июня.

В мае журналисты проекта «Радио Свобода» «Крым.Реалии» опубликовали интерактивную карту оккупированного в 2014 году Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации в 10 категориях с геолокациями в Крыму. В продолжение этого проекта мы обновили интерфейс и добавили еще более сотни геоточек. А это больше военных объектов, больше спутниковых снимков, еще больше категорий и как бонус – карта уже доступна и на английском языке.

Теперь на карте 346 пунктов – 232 военных объекта, 63 геолокации фортификационных сооружений, а также отмечены места 51 случая «прилетов» по российским военным объектам и логистической инфраструктуре в Крыму – все это в 12 категориях. Кстати, часть из этих локаций нам подсказали крымчане в своих письмах, после публикации онлайн-карты.

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