закрыть
30 июня 2023, пятница, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский фронт приближается к Крыму

4
  • 30.06.2023, 12:26
  • 11,892
Украинский фронт приближается к Крыму

Удары по российским войскам на полуострове участились.

Взрывов в Крыму все больше, а российские военные готовят Крымский полуостров к обороне. Для этого россияне здесь возвели целую сеть оборонной инфраструктуры. Журналисты «Крым.Реалии» и «СХЕМ» (проекты «Радио Свобода») обновили интерактивную карту российских военных объектов в Крыму, добавив места расположения и спутниковые снимки этой инфраструктуры – окопов и фортификационных сооружений, а также мест взрывов и пожаров из-за вероятных ударов ВС Украины по разным точкам на Крымском полуострове.

Журналисты «Крым.Реалии» и «СХЕМ» по спутниковым снимкам установили точное расположение и планы окопов, блиндажей и других фортификационных сооружений, которые российские военные обустроили, готовясь к вхождению украинских сил на Крымский полуостров. Эти данные уже в открытом доступе, собраны на карте в категории «Фортификационные сооружения». В частности, здесь собрано более 60 геолокаций разного типа оборонных линий, возведенных в Крыму.

На этой интерактивной карте читатели могут увидеть, как в северной части Крымского полуострова кое-где окопы тянутся до десяти километров. А Северо-Крымский канал вообще превратили в одну большую оборонительную паутину. С некоторыми прерываниями, окопы тянутся от крымско-херсонской админграницы к Джанкою. Карта также позволяет увидеть, как весной 2023 года российские военные разветвили фортификационные сети у села Филатовка, которое, по сути, стало базовым лагерем российских артиллеристов, зенитчиков, ракетчиков и главным «форпостом» Черноморского флота РФ на Перекопском перешейке. Также на спутниковых снимках Planet Labs можно рассмотреть фортификации, возведенные российскими военными возле многих крымских сел или даже в самых населенных пунктах Красноперекопского, Первомайского и Джанкойского районов.

Штаб Черноморского флота РФ, аэродром «Саки», Керченский (Крымский) и Чонгарский мосты – это все места, где раздавались взрывы, которые эксперты называют «размягчением российской обороны и милитаризации Крыма». Благодаря сообщениям в соцсетях мы собрали данные о более чем полусотне таких случаев и определили их точное расположение.

В частности, был зафиксирован 51 «прилет», сопровождавшийся взрывами, пожарами и разрушением военных и логистических инфраструктурных объектов, важных для российской армии. На карте можно увидеть, где именно была «бавовна» (с украинского «бавовна» переводится как хлопок (сырье для ткани), и совпадает со словом хлопок – взрыв – КР), что об этом официально сообщали российские власти и рассказывали местные жители. Также добавлены фото и видео этих инцидентов.

На карте можно увидеть и первые удары, зафиксированные еще в прошлом году, и самые свежие. Начиная от буровых установок «Украина» и «Таврида» до блок-кондуктора БК-1 Одесского месторождения газа, которые были поражены еще 20 и 26 июня 2022 года, и завершая последними: атакой морских дронов на разведывательный корабль «Приазовье» 11 июня 2023 года и ударом по Чонгарскому мосту 22 июня.

В мае журналисты проекта «Радио Свобода» «Крым.Реалии» опубликовали интерактивную карту оккупированного в 2014 году Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации в 10 категориях с геолокациями в Крыму. В продолжение этого проекта мы обновили интерфейс и добавили еще более сотни геоточек. А это больше военных объектов, больше спутниковых снимков, еще больше категорий и как бонус – карта уже доступна и на английском языке.

Теперь на карте 346 пунктов – 232 военных объекта, 63 геолокации фортификационных сооружений, а также отмечены места 51 случая «прилетов» по российским военным объектам и логистической инфраструктуре в Крыму – все это в 12 категориях. Кстати, часть из этих локаций нам подсказали крымчане в своих письмах, после публикации онлайн-карты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников