Политолог назвал «серого кардинала», который действовал во время мятежа Пригожина 2 30.06.2023, 12:36

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Военный путч достиг своей цели в РФ.

Политический аналитик Валерий Соловей убежден, что мятеж Пригожина сделал свое дело и еще больше подорвал доверие к президенту РФ, поскольку он показал всю несостоятельность и беспомощность действующей власти.

По его мнению, эти события не приведут к полному краху путинского режима, но все прослойки населения, не только элиты, смогли понять, что Путин на самом деле ничего из себя не представляет и гарантировать безопасность никому не может.

Российский политолог рассказал о последствиях похода Пригожина на Москву: «Для системы сейчас главный вопрос даже не в том, что Путин слаб: это все знают уже. Главное, что в этом убедилась не только высшая прослойка элиты, гарантировать интересы которой он более не в стоянии, а убедилось глубинное государство. Все чиновники увидели, чего стоит великий, ужасный и страшный президент России. Он оказался в действительности пустым местом, передоверив решение всех ключевых вопросов Патрушеву».

После этого доктор исторических наук озвучил важный момент по переговорам Путина с Пригожиным: «Именно Патрушев занимался решением противодействия Пригожину. Патрушев курировал все переговоры. Лукашенко здесь сбоку припеку: он участвовал в этих переговорах только последние 2 часа, когда надо было дать Пригожину гарантии, что он его примет. Ни с каким Путиным он не говорил вообще».

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