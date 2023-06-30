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Беларусь приблизилась на еще один шаг к дефолту

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  • 30.06.2023, 12:40
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Беларусь приблизилась на еще один шаг к дефолту

Минск снова заплатила кредиторам по еврооблигациям рублями.

29 июня власти Беларуси выполнили очередную выплату процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере 22,9 млн долларов. Нюансом является то, что сделано это было «в эквиваленте».

В Министерстве финансов отметили, что рублевые средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в Беларусбанке.

Беларусь уже не в первый раз платит рублями по своим долгам, хотя по договорам должна делать это в валюте. Международное агентство Fitch в результате этого даже подтвердило рейтинг Беларуси на уровне RD «ограниченный дефолт».

«Рейтинг Беларуси отражает погашение обязательств в долларах США национальной валютой, что противоречит договоренностям, которые не допускают расчетов в альтернативных валютах», – говорится в сообщении агентства Fitch.

Минск решил возвращать долги белорусскими рублями из-за усиления западных санкций.

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